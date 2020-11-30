"Прям слюни потекли": народ ахнул от моложавой матери Водонаевой

Фото Ларисы Водонаевой бывшая участница шоу "Дом-2" выложила в своем инстаграм-аккаунте. Блогер дала понять, что гордится родительницей. Она счастлива, что унаследовала от нее красоту и стройность.
На снимке Лариса Валентиновна запечатлена в полный рост. Женщина выбрала для фото черную юбку-карандаш, красный укороченный двубортный жакет с рукавами-буфами и туфли на шпильке.
Подписчики Алены Водонаевой пришли в восторг от образа ухоженной женщины. Они осыпали маму знаменитости комплиментами. "Фигура и осанка девичья", "Прям слюни потекли", "Мама шикарная", – высказались фолловеры.
Ранее телеведущая рассказала, как ей удалось за короткий срок быстро избавиться от лишних килограммов. Алена Водонаева призналась, что очень похудела из-за плотного графика. Блогер тратит много времени на работу и мало – на сон. Также звезда часто нервничает и потребляет меньше калорий. Телеведущая отметила, что в ее рационе только полезная еда.
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