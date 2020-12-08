"Корыстный умысел": желанию Кравец забеременеть от Джигарханяна нашли объяснение

Алена Кравец – личность скандальная. Она часто принимает участие в съемках ток-шоу федеральных каналов. Она не только делится своим мнением, сидя в кресле эксперта, но и сама становится героиней передач.
Сегодня за инстаграм-аккаунтом Кравец следят более полумиллиона поклонников. И, похоже, светская львица мечтает о большей популярности. По словам Евдокии Князевой, Алена, будучи женщиной с множеством комплексом, всеми способами старается привлечь к себе внимание, даже дешевыми.
Что касается желания певицы родить с помощью спермы Джигарханяна, то и это чистой воды пиар, уверен психолог.
"Конечно, в этом просматривается корыстный умысел. Алена, как мышка, пытается украсть сыр, который принадлежит не ей", – сказала эксперт.
Князева порекомендовала Кравец делать детей с мужем и "не лезть в чужое болото". Тот же совет певице дала ее мама. Родительница кричала на Алену и отговаривала ее от рождения ублюдка, потому что уверена: в таком случае дочь станет второй Виталиной Цымбалюк-Романовской, которую многие критикуют за связь с Джигарханяном.
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