"Корыстный умысел": желанию Кравец забеременеть от Джигарханяна нашли объяснение

Новость о замороженной в одном из элитных центров по планированию семьи сперме Армена Джигарханяна не дает покоя Алене Кравец. Блондинка хочет заполучить этот генетический материал и забеременеть. Многие не понимают, зачем замужней певице ребенок от артиста, в отличие от психолога Евдокии Князевой.

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