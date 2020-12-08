Слухи и сплетни шоу-бизнеса Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье Шоу "Дом-2"

Топ новостей

"Он не помог ни одному человеку": Садальский раскрыл шокирующие данные о Баталове
Странное поведение Пугачевой и Галкина вызвало скандал
Международный скандал: Корчевников прилюдно набросился на Зеленского
Вдова и сын убитого Михаила Круга сменили фамилию
партнеры
Вторник
8 декабря
Лента новостей
04:00
"Корыстный умысел": желанию Кравец забеременеть от Джигарханяна нашли объяснение
01:58
После встречи с Кридом у Нюши открылось кровотечение
00:03
Коронавирус: последние новости на сегодня, 8 декабря 2020 года
23:42
Гороскоп для Овнов на 2021 год
23:13
Гороскоп на сегодня, 8 декабря 2020 года
22:59
К чему снятся вши
22:10
Петросян: Джигарханян сгнил, лежа в постели
21:55
Убийство спланировал заранее: неожиданный поворот в деле историка Соколова
21:18
Чем запомнился ушедший из жизни Александр Гордон
20:40
Звезда шоу "Кривое зеркало" решилась на ДНК-тест из-за объявившейся внебрачной дочери
20:34
Срочно: умер Александр Гордон
20:18
Под Москвой пьяный мужчина выбросил девушку из окна
19:48
"Невыносимо!": Анджелина Джоли взвыла из-за насилия
19:48
"Две полоски": жена Костюшкина не может родить дочь из-за коронавируса
19:39
В Москве начали строить самое больше в Европе колесо обозрения
19:35
После слухов о скорой свадьбе Бузова показала страсть с молодым избранником
19:26
"Меняет облик человека": раскрыта истинная цель шоу "Дом-2"
19:12
Тихановская назвала Лукашенко главным тунеядцем Белоруссии
18:53
"Антитела передаю половым путем": народ возмутило скабрезное высказывание Леонтьева
18:43
"Она мальчиков достала": вешающуюся на Шаляпина 80-летнюю Светличную закидали яйцами
18:11
30-летнюю Тодоренко сравнили с подростком из-за кардинальной смены имиджа
18:09
Эксперт: Русофобия Байдена может быть выгодна России
18:05
Тихановская упрекнула ЕС в медлительности: У них под носом происходит геноцид народа
17:58
Банкеты и проститутки: известная юмористка раскрыла подноготную КВН
17:54
"Пропуск в трусики": Деревянко заставил Слепакова умолять
17:42
"Похожа на большую кучу мяса": появившуюся на митинге Меланию Трамп разнесли за внешний вид
17:37
"Готовится к операции": спектакли с участием известной актрисы отменены из-за страшной травмы
17:26
Сын Королевой пошел по стопам отца и "оседлал" шест для стриптиза
17:22
Политолог объяснил, зачем Лукашенко пугает Россию вторжением НАТО
17:07
Прогнозы врачей не сбылись: беременная звезда сериала "СашаТаня" прикована к постели
17:02
Появились подробности состояния госпитализированного с коронавирусом Угольникова
17:01
Мясников раскритиковал предложение Онищенко сократить новогодние праздники: Звучит неумно
16:58
В Стамбуле освободили российских журналистов
16:53
"Нельзя было поприличнее одеть?": няня сына Рудковской получила по шапке
16:34
Надевшая мертвую птицу на голову звезда "Друзей" разразилась матерщиной
16:24
В Сочи спасатели достали из моря 16-летнюю девочку
16:23
"Выглядит ужасающе": сын Оксаны Самойловой и Джигана покрылся волосами
15:47
"Шампанского больше не наливать": зажигательные танцы 6-летнего сына Лазарева взорвали Сеть
15:40
"Пришла ко мне во сне": умершая от рака Жанна Фриске благословила известную певицу
15:38
"Внешний вид ужасает": народ в шоке от обезображенной фигуры Ани Лорак
15:29
Волкова сделала неожиданное признание о разводе: Я превратилась в какую-то тварь
15:21
Политолог: Дальнейшее президентство Лукашенко грозит Белоруссии дефолтом
15:03
"Два разных человека": Сябитову обвинили в двуличии
14:49
Заворотнюк ответила на подозрения в анорексии
14:45
Наш папа там остался: Ксения Бородина с детьми спасалась бегством от пожара
14:39
"Поправлял руками кишки": Вдова Кобзона откровенно о дружбе с Рошалем
14:34
Кремль предостерегли от подписания договора об интеграции с Лукашенко
14:25
Вскрылась откровенная переписка Меган Маркл с популярным певцом
14:24
В Люберцах вооруженные бандиты избили и ограбили предпринимателя
14:20
Сын Елизаветы II влип в грязный скандал
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Алла Пугачева лишилась парика в середине концерта
"Сердце кровью обливается": потерявшая все Королева осталась у разбитого корыта
Шепелев сравнил себя с беспомощным моллюском
В Сеть слили видео смеющихся над Лукашенко силовиков: Вооружил *** сына до зубов
Зудина довела Кудрявцеву до слез
Тихановская назвала Лукашенко главным тунеядцем Белоруссии
Шоу-бизнес

"Корыстный умысел": желанию Кравец забеременеть от Джигарханяна нашли объяснение

Алена Кравец. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Новость о замороженной в одном из элитных центров по планированию семьи сперме Армена Джигарханяна не дает покоя Алене Кравец. Блондинка хочет заполучить этот генетический материал и забеременеть. Многие не понимают, зачем замужней певице ребенок от артиста, в отличие от психолога Евдокии Князевой.
прочитано 341 раз

Алена Кравец – личность скандальная. Она часто принимает участие в съемках ток-шоу федеральных каналов. Она не только делится своим мнением, сидя в кресле эксперта, но и сама становится героиней передач.

ПО ТЕМЕ

"Или пошлет, или откажет": Кравец о тяжелом характере Баталова

"Жаль, что я замужем!": Кравец впервые об отношениях с полным сыном Сафронова

 Армен Борисович Джигарханян

Армен Борисович Джигарханян актер, худрук театра

Сегодня за инстаграм-аккаунтом Кравец следят более полумиллиона поклонников. И, похоже, светская львица мечтает о большей популярности. По словам Евдокии Князевой, Алена, будучи женщиной с множеством комплексом, всеми способами старается привлечь к себе внимание, даже дешевыми.

Что касается желания певицы родить с помощью спермы Джигарханяна, то и это чистой воды пиар, уверен психолог.

"Конечно, в этом просматривается корыстный умысел. Алена, как мышка, пытается украсть сыр, который принадлежит не ей", – сказала эксперт.

Князева порекомендовала Кравец делать детей с мужем и "не лезть в чужое болото". Тот же совет певице дала ее мама. Родительница кричала на Алену и отговаривала ее от рождения ублюдка, потому что уверена: в таком случае дочь станет второй Виталиной Цымбалюк-Романовской, которую многие критикуют за связь с Джигарханяном.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 8 декабря 2020, 04:00 Источник: Дни.ру
ФОТОРЕПОРТАЖ

Москвичи отказались смотреть на Джигарханяна в гробу

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Тихановская назвала Лукашенко главным тунеядцем Белоруссии
Эксперт: Русофобия Байдена может быть выгодна России
Политолог объяснил, зачем Лукашенко пугает Россию вторжением НАТО
Тихановская упрекнула ЕС в медлительности: У них под носом происходит геноцид народа

Шоу-бизнес

Петросян: Джигарханян сгнил, лежа в постели
Чем запомнился ушедший из жизни Александр Гордон
Звезда шоу "Кривое зеркало" решилась на ДНК-тест из-за объявившейся внебрачной дочери
"Невыносимо!": Анджелина Джоли взвыла из-за насилия

Проишествия

Полицейский прострелил ногу 13-летней девочке: Сильно кричала
"Жертвой может стать любая": смерти подруги стримера Reeflay в прямом эфире дали объяснение
"Поволжский маньяк" признался в зверствах над женщинами
Неизвестный взял в заложники шестерых детей в квартире в пригороде Петербурга

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

"Совет да любовь!": Арзамасову поздравляют со свадьбой с Авербухом

Актриса заставила поклонников ломать голову
Шоу-бизнес

"Две полоски": жена Костюшкина не может родить дочь из-за коронавируса

У артиста уже есть три сына
Шоу-бизнес

Звезда шоу "Кривое зеркало" решилась на ДНК-тест из-за объявившейся внебрачной дочери

Юморист сомневался в отцовстве

Шоу-бизнес

Появились подробности состояния госпитализированного с коронавирусом Угольникова

За состоянием артиста следят врачи

Гороскоп

Гороскоп для Овнов на 2021 год
Гороскоп на сегодня, 8 декабря 2020 года
Гороскоп на сегодня, 7 декабря 2020 года
Гороскоп на сегодня, 4 декабря 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Ягудин публично унизил Плющенко на льду
"Психологически меня задавило": Загитова перенесла потрясение
Туктамышева раскрыла тайну личной жизни
Плющенко решил приютить чужих детей в роскошном коттедже

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+