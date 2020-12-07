"Выглядит ужасающе": сын Оксаны Самойловой и Джигана покрылся волосами

Оксана Самойлова обожает наряжать дом и территорию вокруг него к Новому году. В этот раз она пообещала подписчикам порадовать их множеством красивых фотосессий. Первые новогодние фото уже появились в ее аккаунте, но всех они порадовали.

Денис Устименко-Вайнштейн, более известный как рэпер Джиган, и российская модель Оксана Самойлова вместе уже десять лет. Недавно они исполнили заветную мечту и купили дом. В канун 2019 года семья отпраздновала новоселье. Раньше они жили в простой московской квартире, потом снимали коттедж. Новый дом семьи находится в подмосковном поселке рядом с Новорижским шоссе.

Оксана Самойлова обожает Новый год, а особенно ей нравится украшать свой шикарный дом к празднику. Жена Джигана каждый год с большим размахом украшает территорию вокруг дома. Для нее и детей это становится настоящим творческим приключением.

В этом году Оксана Самойлова начала раньше времени выкладывать новогодние фото. На днях она опубликовала снимок младшего сына Давида в костюме Санта-Клауса. Все пришли в восторг, но некоторые не узнали маленького гномика с густой белой бородой.



"Ну это же не кукла. Что вы ему бороду эту наклеили. Выглядит ужасающе!", – написали недовольные.

Обычно Оксана Самойлова и Джиган не реагируют на подобные хейтерские выпады. Они не скрывают личную жизнь и вовсю публикуют фото детей, поэтому, кажется, готовы ко всему.

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