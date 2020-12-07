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"У меня могло быть двое!": дочь Гузеевой рассказала о нерожденном брате

Лариса Гузеева. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Ранее сообщалось, что около года назад девушка перенесла серьезную операцию по удалению опухоли. Ольга Бухарова тогда рассказала об этом подписчикам, однако о деталях никогда не говорила. Только недавно дочь звезды собралась с мыслями и решилась на откровенную беседу в эфире программы "Звезды сошлись" на НТВ.
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Ольга рассказала, что ей диагностировали тератому яичника. Такая опухоль чаще всего возникает еще в утробе матери, когда более сильный эмбрион поглощает более слабого. То есть, по сути, это говорит об изначальном присутствии недоразвитого сиамского близнеца. "В этом новообразовании находят волосы, ногти, хрящи. Не самая приятная вещь. Я попросила врачей мне показать ее после удаления, но они отказались", – поделилась дочь звезды.

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Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

Лариса Гузеева была шокирована известием: "Мама все это услышала, и у нее началась трясучка", – актриса не могла поверить в то, что у нее могло быть два ребенка. Образование девушке удалили, однако появилась новая киста, связанная уже с другими проблемами. "Это бывает у девочек в процессе цикла", – уверена Ольга.

После операции дочери Гузеевой пришлось не так просто. Она перенесла депрессию, резко набрала вес, мучалась головными болями и бессонницей. Однако сейчас она учится любить и принимать себя вне зависимости от обстоятельств.

Ольга сообщила, что считает себя человеком свободным, поэтому может делать абсолютно все. "Я могу быть женственной, могу быть мужественной, могу одеваться как хочу, могу спать с кем хочу, а еще я могу выставлять в Интернет все что захочу, пока это не приносит вреда другим", – заявила она.


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Автор: 7 декабря 2020, 11:08 Источник: "НТВ" ✓ Надежный источник
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Гузеева пришла на премьеру в коротком платье

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