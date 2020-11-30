Гузеева пережила нападение: Страшно за вас

Артистка не стесняется грубо отвечать комментаторам, которые позволяют себе нелесные высказывания в ее адрес. Звезда не брезгует нецензурной лексикой и жестко пресекает нападки недоброжелателей. По словам Ларисы Гузеевой, в выходные она подверглась атаке "злых бабушек".
Ранее звезда неоднократно отмечала, что основная категория подписчиков, способных нахамить в комментариях или "Директе", – люди среднего и пожилого возраста. Именно поэтому актриса называет хейтеров несознательными бабушками.
По словам Ларисы Гузеевой, в выходные можно сделать множество полезных и приятных дел, но нет, недовольные своей жизнью интернет-пользователи предпочитают устраивать атаки на популярных личностей. "И да, очень обидчивые эти бабушки – впадают в нервную истерию если им приходит обратка (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала артистка.
Знаменитость добавила, что скоро новый год и стоит быть добрее. "Успокойтесь, страшно за вас", – отметила Лариса Гузеева. Также звезда рассказала, чем сама занималась в выходные. Артистка с удовольствием готовила – посолила тюльку и пожарила картошку.
Поклонники поддержали звезду, отметив, что не понимают озлобленность некоторых подписчиков. "Странные люди, ну не нравится тебе человек, зачем заходить на его страницу и гадить?!", "Все так и есть. Надо им иногда правду выдавать. Хватит этой психологической лояльности", – написали в комментариях.
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