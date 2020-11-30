Гузеева пережила нападение: Страшно за вас

Лариса Гузеева ведет весьма популярный блог в "Инстаграм". На звезду подписаны порядка двух миллионов человек, однако, не все из них оставляют позитивные комментарии под постами. Накануне знаменитость пожаловалась на очередное нападение.

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