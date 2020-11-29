"Прости, что огорчала": Гузеева обратилась к покойной матери

Известно, что родная мать Ларисы Гузеевой всю свою жизнь проработала в сельской школе. Она была почетным педагогом. Все ученики провинциального учебного учреждения восхваляли родственницу теледивы и признавали ее авторитет.
Звездная мать ушла на 86-м году жизни. По словам Гузеевой, ее смерть стала настоящим ударом. Долгое время артистка не могла смириться с утратой.
Сегодня, празднуя День матери, Лариса обратилась к покойной родственнице, написав трогательные слова в своем "Инстаграм". Многочисленная аудитория поддержала главную ведущую телепередачи "Давай поженимся!".
Поклонники отметили, что телезвезда вылитая копия Альбины Андреевны. Пользователи социальной сети добавили, что Гузеева переняла лучшие черты своей матери и унаследовала шикарную генетику.
"Самая моя большая любовь. Спасибо, что была. Незабвенная. Единственная. Прекрасная моя. Каждую минуту, каждый миг помню и благословляю Небо, что ты моя. Прости, что огорчала, прости, что недодала", – написала ведущая.
Стоит отметить, что многие представители российского шоу-бизнеса душевно поздравили горячо любимых родственниц. Бывший футболист "Зенита", а ныне главный тренер второй команды сине-бело-голубых Владислав Радимов признался, что любит мать больше всех на свете.
Популярные темы форума
Заниматься любовью при ребенке
Как перестать ненавидеть женщин?
Диего ушел в вечность
Не туда
Как заниматься сексом при собаке если у мужа не стоит? Как наказать ремнем грузина за противный привкус? Почему украинцы в детстве сосут пальцы на руках из-за Крыма?
Хочу ребёнка
Как понравится грузину?
Достали уже!
Украинцы до сих пор обижены из-за Крыма?
Воспитание детей