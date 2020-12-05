Отощавшая Чехова лишилась своей изюминки

Фотографии из отпуска в Дубае звезда разместила в своем микроблоге. Если раньше Анфису Чехову критиковали за лишний вес, то сейчас, напротив, многие отмечают, что знаменитость слишком похудела.
К слову, теледива до сих пор является ведущей шоу "Модель XL", где конкурсантками являются дамы с пышными формами. Теперь подписчики сожалеют, что таковыми больше не может похвастаться Анфиса Чехова.
"Что осталось от Анфисы? Мне кажется, ничего", – с грустью написал один из фолловеров. По мнению пользователей Сети, артистка потеряла свою изюминку. Они считают, что сейчас звезда стала похожа на других знаменитостей. Не раз телеведущую сравнивали с ее коллегой Ольгой Бузовой.
Так произошло и теперь. Россияне отметили, что на первом фото у Анфисы Чеховой и певицы схожи макияж и прически.
Помимо фигуры поклонники нередко обсуждают и личную жизнь своего кумира. О ней, кстати, ведущая распространяться не любит. Напомним, в 2012 году у Анфисы Чеховой родился сын Соломон. В 2015 она вышла замуж за отца ребенка Гурама Баблишвили, с которым состояла в отношениях уже около шести лет. В 2017 пара развелась.
Популярные темы форума
Д Н Ишки прикольный форум!
Внимание! Шиквадыру Андрею Е. - стыд, позор от всего форума!
Как Вы считаете, кто важнее для России, Армения или Азербайджан?
Стоит ли жениться на девушке на 17 лет старше?
Парень бьёт
Есть ли мужчины у которых нет любовниц?
Про ненависть к женщине, а ты выбирай свою
Одноклассник задолбал!
Мне 14 лет и у меня большая грудь
Украшка полное <цензура>!