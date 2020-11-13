Кожа да кости: истощенная Анфиса Чехова шокировала обнаженными фото

Звезда часто отвечает на вопрос про постоянные попытки похудеть. Оказывается, в детстве она была пухлым ребенком, и однажды педагог по танцам отказался из-за этого ставить ее в первый ряд. Анфису тогда так задело это решение, что эта боль до сих пор с ней.
Долгие годы Анфиса Чехова страдала, но несколько лет назад у нее получилось скинуть заветные килограммы. По словам самой женщины, она совершенно не изнуряла себя диетами, а лишь отказалась от сахара и много времени уделяет различным физическим активностям. Уже три года ей удается удерживать один и тот же вес, чему можно только позавидовать.
Недавно телеведущая отправилась отдыхать на Мальдивы, и теперь радует подписчиков фотографиями своей фигуры в бикини. В комментариях множество восторгов на тему того, как сильно она похудела и как потрясающе теперь выглядит.
Однако и здесь нашлись недовольные. Некоторые комментаторы обвиняют звезду в злоупотреблении фотошопом. Анфиса Чехова никак не реагирует на эти слова и продолжает наслаждаться отдыхом в компании друзей.
Напомним, в 2012 году у Анфисы Чеховой родился сын Соломон. В 2015 она вышла замуж за отца ребенка Гурама Баблишвили, с которым состояла в отношениях уже около шести лет. В 2017 пара развелась, и с тех пор слухи о личной жизни актрисы доносятся ото всюду.
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