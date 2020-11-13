Кожа да кости: истощенная Анфиса Чехова шокировала обнаженными фото

Ведущая Анфиса Чехова много раз рассказывала о своих комплексах из детства, связанных с лишним весом. Уже достаточно долгое время она регулярно занимается спортом, ведет здоровый образ жизни и делится новостями с поклонниками. Вот и результат.

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