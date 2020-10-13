Чехова возбудила россиян откровенной фотосессией в сауне

Несколько недель назад Чехова жаловалась, что больше не может публиковать откровенные снимки. Соцсеть "Инстаграм" начала блокировать подобные фотографии знаменитости. Женская аудитория телеведущей начала злорадствовать, а мужская – выражать сожаление.
Но в этот раз у Анфисы все-таки получилось выложить снимки. На кадрах телеведущая запечатлена в закрытом купальнике, прижавшись грудью к запотевшему стеклу, пишет "Экспресс-газета". Также звезда показала фото, где позирует лежа на сиденье. "Кто со мной?", – кокетничает Чехова.
Знаменитость добилась своего: ее наградили всевозможными комплиментами. Многие поклонники признались, что Анфиса создала особое настроение. "Сногсшибательно", "Богиня", "Я не удержался бы на месте фотографа", "Надо было обнаженной, тогда было бы как в хаммаме", – написали фолловеры.
Напомним, недавно Чехова спровоцировала споры по поводу своей внешности. Телеведущая показала свои старые и новые снимки. Она попросила поклонников дать оценку изменениям во внешности. Знаменитость была готова к любым комментариям.
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