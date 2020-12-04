"Я не держусь за это дело": адвокат Ефремова сделал важное заявление

Адвокат заявил, что официального расторжения договора с актером не было и об отказе Михаила Ефремова от его услуг он услышал из СМИ. Алешкин сообщил, что в документе о сотрудничестве артист лично поставил подпись.
Правозащитник отметил, что если звезда все же передумает с ним работать, то он в тот же момент исполнит пожелание клиента. Также юрист сказал, что не испытывает особого желания участвовать в деле, так как устал от скандалов, связанных с именем его доверителя.
Алешкин констатировал, что, к сожалению, не все идет так гладко, как хотелось бы. Череда скандалов в СМИ, связанных с именем Михаила Ефремова, не заканчивается, поэтому от просьбы о помиловании пришлось отказаться – общество к этому не готово.
По словам адвоката, на него идет давление идет со всех сторон. "Такой пиар мне не нужен, я не держусь за это дело", – поделился правозащитник.
Напомним, Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы летом этого года. В состоянии алкогольного опьянения актер сел за руль и врезался в грузовик курьера Сергея Захарова. Через несколько часов мужчина скончался в больнице. Звезде дали 7,5 года колонии.
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