Водонаева влезла в грязный скандал между Бузовой и Самбурской

Телеведущая заявила, что реалити-проект за последнее время сильно изменился не в лучшую сторону. Она оправдалась за поддержку поста Настасьи Самбурской, назвавшей "Дом-2" "днищем". Увидев реакцию Алены Водонаевой, подписчики удивились, ведь она стала популярной именно благодаря участию в телестройке.
Блогер заявила, что лайк артистке поставила машинально и лишь потом узнала, что угодила в эпицентр скандала между Самбурской и Бузовой. Бывшая звезда реалити-шоу считает, что актриса права, давая ему грубые характеристики.
Ведущая отметила, что "Дом-2" времен ее участия в нем и сейчас – это два разных проекта. Она отметила, что после того, как в 2014 году шоу покинула креативный и линейный продюсер Михайловская, этот телевизионный проект превратился "в помойку с бухающими участниками, среди которых полно проституток и алкашей".
Алена Водонаева напомнила, что в свое время из "Дома-2" с позором была выгнана Елена Беркова, когда вскрылось, что она снимается в фильмах для взрослых. Знаменитость отметила, что с уважением относится к Ольге Бузовой, но к проекту это не имеет отношения.
Напомним, ранее Ольга Бузова отреагировала на критику актрисы. Она предложила Настасье Самбурской не выливать свою злость в постах, а хоть раз сказать ей что-то в лицо. Звезда добавила, что при встрече артистка прячет от нее глаза. За нападки в свой адрес Самбурская назвала певицу бездарным ничтожеством.
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