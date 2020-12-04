Муж Бородиной заговорил об изменах: Надо простить

В личном блоге супруг звезды решил ответить на вопросы поклонников. Одна из подписчиц рассказала Курбану Омарову свою историю и попросила дать совет. Девушка заявила, что недавно узнала об измене супруга и теперь не знает, что делать дальше. "Я хочу его простить, но как доверять снова?" – недоумевает аноним.
По словам мужа Ксении Бородиной, что касается верности и измен, то тут женщина никак не сможет себя уберечь от негативного опыта. Как отметил бизнесмен, мужчина сам должен прийти к осознанию, что ему не нужно ходить налево.
Также Курбан Омаров заявил, что люди в зависимости от пола по-разному воспринимают измены. Якобы девочкам для физической близости важны чувства, а мальчики просто пользуются возможностью заняться сексом. По словам мужа Ксении Бородиной, не стоит заострять внимание на неверности, если она произошла только на физическом уровне, потому что, скорее всего, это ничего не значит.
"Я считаю, что такое надо простить", – заявил предприниматель.
Далее в своем ответе супруг телеведущей попытался оправдать измены парней "особенной" физиологией – якобы такими их сделал Бог. "Просто мужчина это мужчина", – уверен бизнесмен.
Стоит напомнить, что несколько лет назад Ксения Бородина в личном блоге опубликовала переписку мужа с другими женщинами. Телезвезда заявила, что благоверный ей изменял, пока она была беременна. Позднее девушка удалила публикации и перестала отвечать на вопросы, касательно неверности Курбана Омарова – видимо, простила.
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