Муж Бородиной заговорил об изменах: Надо простить

Курбан Омаров – второй супруг Ксении Бородиной. В браке с предпринимателем телеведущая прошла через многое, но теперь в их паре царит мир и покой. Мужчина даже раздает советы своим подписчикам по поводу отношений, ведь у него за плечами богатый опыт.

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