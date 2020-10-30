Бородина сделала заявление после слухов о беременности

Ксения Бородина решила расставить все точки над i. Ведущая "Дома-2" показала провокационное фото с огромным животом.

В Сети регулярно появляются сообщения о том, что теледива находится в интересном положении. Как правило, Ксения Бородина не обращает внимания на подобные домыслы, но сейчас решила отреагировать на них.

В своем инстаграм-аккаунте звезда решила подшутить над теми, кто распространяет сплетни. Так, после очередной статьи в известном паблике Ксения Бородина засунула под футболку подушку и сделала фото. "Бегом к роддому! Ребятеночек на подходе!" – заявила знаменитость.

Веселое настроение ведущей решил поддержать ее муж Курбан Омаров. В комментариях он решил уточнить у супруги, кто же отец, так как он до этого момента про ее "беременность" ничего не знал.

"А я думаю, че это меня Теона кроликом рисует с ушами? А она просто не знала, как намекнуть! Кто папа, я спрашиваю?!" – написал предприниматель.

Отметим, Ксения Бородина – мама двух дочек – Теоны и Марии. Против будущих детей ведущая телестройки ничего не имеет, но пока многодетной мамой становиться не собирается. При этом она не исключает, что в ее жизни могут и другие дети.

