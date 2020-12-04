Нетребко раскрыла подробности жизни с сыном-аутистом: Любит странные вещи

К счастью, у ребенка легкая форма заболевания, и он может вести почти обычный образ жизни. По словам певицы, таким детям, как Тьяго, не нужна медицинская помощь или лекарственная терапия. Главная задача родителей аутистов – это социализировать отпрысков и убедиться, что они могут самостоятельно справляться с трудностями.
Впрочем, Анна Нетребко уверена, что даже в более тяжелых случаях всегда можно подкорректировать поведение больных с помощью лекарств. "Таким людям можно дать возможность работать, жить самостоятельно, они – очень сладкие, они любят", – говорит оперная дива.
Как отметила артистка, Тьяго обожает искусство. Однако его тянет не к музыке, а к живописи. Ребенок любит абстрактные картины и без ума от полотен Сальвадора Дали. "Он любит странные вещи, но петь не хочет", – говорит Анна Нетребко.
По словам певицы, мальчик мечтает быть мультипликатором. Однако ребенок пока ничего для этого не делает. Звезда постоянно напоминает Тьяго, что для достижения цели нужно двигаться вперед – без труда ничего не получится. Анна Нетребко шутит, что, несмотря на аутизм, мальчик растет очень хитреньким – все понимает, когда ему нужно.
Популярные темы форума
Д Н Ишки прикольный форум!
Внимание! Шиквадыру Андрею Е. - стыд, позор от всего форума!
Стоит ли жениться на девушке на 17 лет старше?
Как вас наказывали в детстве?
Парень бьёт
Есть ли мужчины у которых нет любовниц?
Как Вы считаете, кто важнее для России, Армения или Азербайджан?
Одноклассник задолбал!
Обрюхатил студентку
Подскажите хорошую гадалку в Москве