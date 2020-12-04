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Нетребко раскрыла подробности жизни с сыном-аутистом: Любит странные вещи

Нетребко раскрыла подробности жизни с сыном-аутистом: Любит странные вещи

Анна Нетребко. Фото: Starpix/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
У Анны Нетребко подрастает единственный наследник – сына Тьяго оперная дива родила от коллеги по сцене Эрвина Шротта Тьяго. В детстве мальчику диагностировали аутизм.
прочитано 518 раз

К счастью, у ребенка легкая форма заболевания, и он может вести почти обычный образ жизни. По словам певицы, таким детям, как Тьяго, не нужна медицинская помощь или лекарственная терапия. Главная задача родителей аутистов – это социализировать отпрысков и убедиться, что они могут самостоятельно справляться с трудностями.

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Впрочем, Анна Нетребко уверена, что даже в более тяжелых случаях всегда можно подкорректировать поведение больных с помощью лекарств. "Таким людям можно дать возможность работать, жить самостоятельно, они – очень сладкие, они любят", – говорит оперная дива.

Как отметила артистка, Тьяго обожает искусство. Однако его тянет не к музыке, а к живописи. Ребенок любит абстрактные картины и без ума от полотен Сальвадора Дали. "Он любит странные вещи, но петь не хочет", – говорит Анна Нетребко.

По словам певицы, мальчик мечтает быть мультипликатором. Однако ребенок пока ничего для этого не делает. Звезда постоянно напоминает Тьяго, что для достижения цели нужно двигаться вперед – без труда ничего не получится. Анна Нетребко шутит, что, несмотря на аутизм, мальчик растет очень хитреньким – все понимает, когда ему нужно.

Автор: 4 декабря 2020, 17:28 Источник: 78 ✓ Надежный источник
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Соблазнительная Нетребко отметила 46-летие

комментарии

Ответить:

Гость
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Ну какая же она классная!!!
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