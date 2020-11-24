Нетребко сбежала из закрытой на карантин Европы к отцу

Звезда вместе с супругом Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго гостит у отца. Времени даром оперная дива не теряет – она решила облагородить территорию вокруг коттеджа родителя и заодно сделать ремонт.
В личном блоге Анна Нетребко показала, как вместе с семьей красит стены и покрывает лаком двери. Также знаменитость проводит время с друзьями и родными – артистка радуется, что в России у нее есть возможность собрать за столом любимых людей.
Накануне оперная дива поделилась снимками первого снега, который выпал в Краснодаре. Анна Нетребко решила сразу подготовиться к Новому году – она нашла в саду у отца роскошную ель и украсила ее шарами и гирляндами.
"Как же у вас красиво. Роза необыкновенная. Анна у все круто (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Какая красота!!! Так хочется теплой зимы! Но увы, свыше каждому определено место для проживания!", "Какой красивый, ухоженный, южный дворик, а эти розы, они прям заплакали, прощаясь с теплом!" – написали в комментариях.
Напомним, что в сентябре артистка успела переболеть коронавирусом. Звезда попала в больницу с пневмонией. К счастью, певица быстро пошла на поправку. Правда, знаменитости пришлось встретить день рождения в больничной палате.
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