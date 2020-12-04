Дочь Агутина показала ухажера-иностранца после шокирующего признания

Снимки с Кайлом наследница певца выложила в своем инстаграм-аккаунте. В честь именин возлюбленного дочь музыканта посвятила ему чувственный пост.
"Это большая честь для меня, быть знакомой с тобой как с музыкантом, другом, партнером и человеком, которым все восхищаются. Это твой день, с днем рождения! Я люблю тебя", – подписала Елизавета кадры. Русские фолловеры дочери Леонида Агутина посчитали, что избранник девушки очень похож на ее знаменитого отца в начале его творческого пути.
Отметим, наследница музыканта почти всю свою жизнь живет в Соединенных Штатах с бабушкой – мамой Анжелики Варум. Она пошла по стопам своего родителя – начала вокальную карьеру. Елизавета создала рок-группу "BRUVVY!" и выступает с концертами на небольших площадках. Также она периодически поет на сцене вместе со своими звездными родителями – Леонидом Агутиным и Анжеликой Варум.
Напомним, ранее дочь артиста сделала шокирующее признание о своем психическом состоянии. Девушка рассказала, что у нее были проблемы с ментальным здоровьем и даже маниакальные фобии. Ей даже пришлось обращаться к специалистам за помощью. "Не хотела признавать, что со мной было что-то не так", – поделилась Елизавета.
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