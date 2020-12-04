Слухи и сплетни шоу-бизнеса Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье Шоу "Дом-2"

Топ новостей

"Он заморозил сперму!": счастливая Кравец рассказала о родах от Джигарханяна
"Лежит на его кровати и виновато улыбается": Вскрылись подробности связи Ланового со страстной пианисткой
Лежала и пищала: обколотую Мороз засняли под кайфом
Друг зверский избитого Прилучного пролил свет на случившееся
партнеры
Пятница
4 декабря
Лента новостей
10:26
"Крыша у нее съехала": Успенская раскрыла тайну неадекватного поведения дочери
10:17
В Москве поезд столкнулся с легковушкой
10:13
Дробыш вступился за лишившихся доходов артистов: Все реально плохо
09:49
"Вернули к жизни": Корчевников объявил о пополнении в семействе
09:34
"Артисты всегда во всем виноваты!": Киркоров влез в громкий скандал с Бастой
09:27
В Москве пьяный водитель протаранил ворота храма
09:25
Электронное образование приведет к национальной катастрофе – Никита Михалков
09:11
Меладзе пожаловался на тяжелую долю артистов: "Деньги достаются нелегко"
08:43
Эксперт: Лукашенко пытается активировать страхи Путина
08:36
"Почти слепая и очень больная": Смерть уничтожила Орлову
06:42
"Жертвой может стать любая": смерти подруги стримера Reeflay в прямом эфире дали объяснение
04:32
Как бороться с прокрастинацией на удаленке
02:19
Почему от мужчины не дождешься помощи?
00:07
Коронавирус: последние новости на сегодня, 4 декабря 2020 года
00:00
Вдова и сын убитого Михаила Круга сменили фамилию
23:15
"Буду крестным!": Киркоров о беременности Бузовой от Манукяна
22:06
Изуродованный Прилучный прячет лицо под маской
21:56
Журналист: В окружении Лукашенко начался внутренний конфликт
21:40
Как Аршавину удалось подло обмануть Барановскую
21:25
В Чите нашли тело младенца в мусорном баке
21:21
В Подмосковье зарегистрировали самую холодную ночь за последнее время
20:56
Путин поздравил победителей и участников с завершением VI Национального чемпионата "Абилимпикс"
20:46
Под Воронежем на трикотажной фабрике произошел взрыв
20:25
В Москве ревнивый мужчина перепутал прохожую с женой и напал на нее с молотком
20:08
Гороскоп на сегодня, 4 декабря 2020 года
20:02
В Краснодаре налетчики в костюмах химзащиты ограбили ломбард
19:45
"Угрожала плеснуть кислотой": звезде "Улиц разбитых фонарей" всучили внебрачную дочь
19:25
"Сложно об этом говорить": Зудина едва не разрыдалась после вопросов о Табакове
19:23
Принц Уильям попрекает Миддлтон соперницей: Просит Кейт быть похожей на Меган
18:59
На Кубани микроавтобус со школьниками попал в ДТП
18:48
Дибров порадовался пандемии коронавируса: Такое удовольствие
18:46
Врачи готовятся сообщить сыну Алибасова тревожную новость после передозировки виагрой
18:12
Звезда "Дома-2" Пынзарь удалила грудь
17:54
Помятого Аверина после вечеринки засняли отдыхающим на ступеньках
17:45
"Он не помог ни одному человеку": Садальский раскрыл шокирующие данные о Баталове
17:39
"Сотру тебя с лица земли!": Яббаров взбесился после оскорбления в адрес Рапунцель
17:30
Решетова пожаловалась на "несвободу" в отношениях с Тимати
17:18
Променявшая Россию на Украину звезда сериалов горько поплатилась
17:14
В Подмосковье пассажирку зажало в салоне авто из-за аварии на трассе
17:10
Иосиф Пригожин не устоял перед Викторией Боней в сексуальной позе
16:52
"Режим разваливается": Тихановская готова стать президентом Белоруссии в переходный период
16:46
Мошенники использовали Ходченкову для наживы
16:45
Сбежавший за границу Панин вернулся в Россию ради известной женщины
16:29
Не нуждаются в поблажках: звезда "Сватов" разнесла идею Михаила Боярского
16:23
Проклятье на шоу НТВ? Вслед за Колтовым беда настигла известную ведущую
16:18
В Петербурге из-за стрельбы на улице ввели план "Перехват"
16:11
Федосеева-Шукшина ошарашена известием об объевшемся виагры Алибасове
16:07
"Где грудь потеряла?": Дайнеко отреагировала на дерзкие нападки
15:50
"Просто какой-то адок": Воле пришлось краснеть за шутки в Comedy Club
15:37
Восемь лет ждала мужа: Екатрина Гусева раскрыла секрет крепкого брака
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Журналист: В окружении Лукашенко начался внутренний конфликт
"Собака лает": Макаревич рассказал о травле из-за непризнания Крыма
Эксперт поставил крест на Союзном государстве: Слишком долго упрашивали Лукашенко
"Он не помог ни одному человеку": Садальский раскрыл шокирующие данные о Баталове
"Режим разваливается": Тихановская готова стать президентом Белоруссии в переходный период
Киркоров закатил шикарную вечеринку в разгар пандемии: без масок и социальной дистанции
Шоу-бизнес
Дробыш вступился за лишившихся доходов артистов: Все реально плохо

Дробыш вступился за лишившихся доходов артистов: Все реально плохо

Виктор Дробыш. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
С лета представители шоу-бизнеса твердят о своем тяжелом положении. Они жалуются, что ограничения, связанные с пандемией коронавируса, лишили их способа заработка. С тем, что артисты испытывают финансовые трудности, согласен Виктор Дробыш.
прочитано 440 раз

Одним из часто упоминаемых артистов в последнее время является Валерий Меладзе, который призвал коллег бойкотировать новогодние шоу. Исполнитель хита "Вопреки" считает, что только так можно привлечь внимание к индустрии, которая очень пострадала из-за пандемии.

ПО ТЕМЕ

Меладзе пожаловался на тяжелую долю артистов: "Деньги достаются нелегко"

Лолита пожаловалась на колоссальные материальные потери: Нам невыгодно работать

 Виктор Яковлевич Дробыш

Виктор Яковлевич Дробыш композитор

В отличие от него, Виктор Дробыш не стал делать спорные заявления. Он просто отметил, что в шоу-бизнесе "все реально плохо". Продюсер понимает, что слова артистов о тяжелом положении имеют под собой почву. При этом он считает, что многие звезды могут прокормить себя. В первую очередь, нужно беспокоиться о тех, кто только начал свой творческий путь, считает Дробыш.

Продюсер, который в этом году переболел ковидом, со всей серьезностью относится к пандемии коронавируса, поэтому он поддерживает ограничительные меры. Он не сомневается, что концерты и другие массовые мероприятия способствуют распространению смертельной инфекции.

Напомнми, недавно к обсуждению проблем в шоу-бизнесе присоединилась Лолита Милявская. Певица не согласилась с призывом Валерия Меладзе бойкотировать "голубые огоньки". Она обратила внимание на тех, без кого индустрия не может существовать. Речь не об артистах, которые выступают на сцене, а о работниках закулисья. Мол, в первую очередь, страдают они.

Автор: 4 декабря 2020, 10:13 Источник: News.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялся с годами Валерий Меладзе

комментарии

Ответить:

Александр
Ответить
Вот вообще никак не переживаю. Они ж не переживают когда у меня сокращают зарплату или увольняют без сокращения. Сложная ситуация? Пусть идут работать ручками, свободных мест навалом.
И это, огромная просьба, начните уже байкотировать огоньки и другие новогодние передачи. Как же ваши рожи уже достали в новогоднюю ночь...
1

Популярные темы форума

Политика

Журналист: В окружении Лукашенко начался внутренний конфликт
"Режим разваливается": Тихановская готова стать президентом Белоруссии в переходный период
НАТО обвинили в попытке прикрыться ситуацией с Крымом ради расходов: Крайне нагло
Лукашенко пригрозили санкциями за отказ выполнять договоренности с Путиным

Шоу-бизнес

"Артисты всегда во всем виноваты!": Киркоров влез в громкий скандал с Бастой
Меладзе пожаловался на тяжелую долю артистов: "Деньги достаются нелегко"
"Почти слепая и очень больная": Смерть уничтожила Орлову
Вдова и сын убитого Михаила Круга сменили фамилию

Проишествия

Стример Reeflay озвучил версию причины смерти беременной подруги
"Поволжский маньяк" признался в зверствах над женщинами
Неизвестный взял в заложники шестерых детей в квартире в пригороде Петербурга
Священник из "Дома-2" бросился с ножом на пьяного паломника

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

Вдова и сын убитого Михаила Круга сменили фамилию

Как живет семья шансонье
Шоу-бизнес

"Почти слепая и очень больная": Смерть уничтожила Орлову

Она ушла тихо
Шоу-бизнес

Эрнст рассказал о последнем страстном желании Антоновой

Чего хотела президент Пушкинского музея
Общество

Электронное образование приведет к национальной катастрофе – Никита Михалков

Режиссер раскритиковал дистанционку

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 4 декабря 2020 года
Гороскоп на сегодня, 3 декабря 2020 года
Гороскоп на 2021 год
Гороскоп на сегодня, 1 декабря 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Стало известно о контакте Загитовой с Губерниевым
Туктамышева раскрыла тайну личной жизни
Плющенко решил приютить чужих детей в роскошном коттедже
Травмированный Дзюба сморщился из-за адской боли в паху

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+