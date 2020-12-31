Юдашкин устроил загулявшей жене изысканный сюрприз

Дизайнер сделал супруге подарок на Новый год заранее – преподнес путевку на Сейшелы. Несколько недель женщина наслаждалась океаном, теплой погодой, живописными закатами и отдыхом. После этого Марина Юдашкина отправилась в Нью-Йорк, где успела посмотреть празднично украшенный город.
Однако встречать Новый год загулявшая по миру супруга вернулась к модельеру. Валентин Юдашкин устроил для любимой изысканный сюрприз. Он подготовил красивый ужин, к которому пара спустилась в вечерних нарядах. Дизайнер надел фрак, а его жена выбрала красное платье в пол, усыпанное пайетками.
В личном блоге Марина показала, как сервирован стол: хрустальные бокалы, фарфоровая посуда, белые скатерти – идеальная красота. В качестве закусок были маслины, ягоды, фрукты... Супруга дизайнер не стала показывать, что подавали в качестве главного блюда.
Напомним, несколько лет назад стало известно, что Валентин Юдашкин борется с онкологией. Из-за метастазов дизайнеру пришлось пережить несколько операций, однако рак продолжает прогрессировать. Поклонники переживают за здоровье модельера, отмечая, что с каждым днем он выглядит все хуже.
Популярные темы форума
Украина
Для чего и для кого создан Дни ру?
Надоела Пугачева
Деньги-ЗЛО!
Кто вы русские?
Трусы навального
Меня бесит существование души
Почему все отстойные людишки не уматывают из России в "западный рай"?
Напоминание хохлам и подхохлятникам
Куда пропала Ната?