"Все как-то странно": жену Юдашкина разнесли за старомодный наряд

Имидж-стилист Ольга Линцова прокомментировала образ супруги Валентина Юдашкина. Она отметила, что жена кутюрье выбрала неподходящее платье.



62-летняя Марина Юдашкина удивила эксперта безвкусицей. В своем инстаграм-аккаунте она разместила фото в коктейльном платье с желтым ремешком на талии. Стилист считает, что жена знаменитого модельера допустила ряд модных ошибок.

Ольга Линцова отметила, что светлая палитра не подходит цветотипу избранницы Валентина Юдашкина. Кроме того, по мнению имиджмейкера, женщина отдала предпочтение старомодному платью. Стилист посоветовала модницам обратить внимание на наряды длины миди. Такой фасон, считает Линцова, идеально подошел бы и Марине Юдашкиной.

"Романтичный цветочный принт Марине абсолютно не подходит", – уверена Линцова. Она считает, что Юдашкиной подошла бы простая геометрия в наряде.

Смутила имиджмейкера также объемная сумочка супруги Валентина Юдашкина. Она отметила, что совершенно не ясно, в каком году был куплен этот аксессуар.

Ранее Марина и Валентин Юдашкины уже побывали в Костроме, где катались на теплоходе, и в Свято-Троицкиом Ипатьевском монастыре. На снимках онкобольной модельер выглядит прекрасно. В последнее время поклонники стали переживать за здоровье Валентина Юдашкина. Ведь знаменитый дизайнер стал все реже появляться на публике и на фото в "Инстаграм".

Напомним, кутюрье страдает от онкологии. Рак пищевода модельеру диагностировали в 2016 году. С тех пор жена Марина поддерживает Валентина Юдашкина в борьбе со страшным заболеванием. К слову, она в свое время помогла ему создать свой модный дом, которым сегодня и руководит.

