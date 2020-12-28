Здоровья Валентину: исхудавшего донельзя онкбольного Юдашкина перестали узнавать

"Здоровья Валентину!", "Его совсем не узнать!", "Боже, как он похудел!", "Другой человек!" – пишут люди в комментариях. Действительно, 57-летний кутюрье хотя и улыбается, но кажется изможденным.
Юдашкин состояние своего здоровья долгое время не комментировал. О том, что он болен, все узнали от Иосифа Кобзона. Певец незадолго до смерти рассказал, что у Валентина рак, который прогрессирует. А распространение метастазов в организме привело к необходимости срочного оперативного вмешательства. "Из-за позднего обнаружения онкологии Юдашкину предстоит долгая и сложная борьба с недугом", – заверял Кобзон. Юдашкину, как писали, в итоге удалили в итоге почку, часть легкого и сделали резекцию желудка.
Подруга семьи Ольга Слуцкер рассказывала, как поразил ее Валентин Юдашкин после выхода из больницы: "Я увидела во главе стола сидит как мальчик худенький Валя, ему трудно было сидеть прямо – сидит, сутулясь. На тот момент Валя за 20 дней перенес четыре полостные операции".
Только в начале 2017 года Валентин Абрамович в интервью Андрею Малахову признался, что не опустил руки и продолжал бороться с тяжелым недугом благодаря поддержке своей супруги Марины Юдашкиной, которая вселила огромную веру и надежду в благоприятный исход.
С раком кутюрье сражается уже пятый год. Сейчас заболевание дизайнера вошло в стадию стойкой ремиссии.
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