"Любимый почувствовал, что мне плохо": Меладзе довел Герцег до слез

В Сети со скоростью света множатся слухи о любовной связи певицы Эрики Герцег и композитора Константина Меладзе. Артистка прокомментировала информацию.

О конфликте певиц Веры Брежневой и Эрики Герцег заговорили в мае этого года. Причиной стали слухи о вероятном романе мужа Веры Брежневой Константина Меладзе и его воспитанницы. Однако все фигуранты сплетен опровергали эту информацию. Эрика Герцег уверяла, что с Меладзе у нее исключительно рабочие отношения.

Экс-солистка группы "ВИА Гра" до сих пор отрицает связь с Меладзе, но слухи тем не менее появляются вновь и вновь. При этом о личной жизни Герцег ничего не известно. Личность своего возлюбленного она тщательно скрывает, что еще больше подогревает скандал.

Эрика Герцег рассказала, что слухи о ее романе с композитором довели ее до истерики. Она волновалась за то, как отреагирует ее любимый. Но он поддержал девушку, пишет РИА ФАН.

"Мне стало плохо, я заплакала, пошла в ванную и выдохнула. Любимый сразу почувствовал, что мне плохо", – рассказала Эрика Герцег.

Напомним, 38-летняя Вера Брежнева ранее поздравила свою мнимую соперницу с днем рождения. Эрике Герцег исполнилось 32. Брежнева опубликовала в своих соцсетях фото красотки и ласково назвала ее малышкой.