В очередной серии артистка предстала в белом платье с роскошным пышным шлейфом. Наряд скроен таким образом, что показывает во всей красе изящные ноги актрисы. "Это не свадебное платье (пока) (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – предупредила поклонников знаменитость.
По словам Кристины Асмус, в день съемок она плохо себя чувствовала. Звезда работала, даже несмотря на высокую температуру. Хоть актриса и испытывала недомогание, она все равно получила огромное удовольствие от процесса и даже несколько раз засмеялась в голос.
Подписчики неоднозначно восприняли образ артистки. Некоторые посчитали, что Кристина Асмус в белом платье с вульгарным разрезом превратилась в Валерию. Другие же предположили, что столь экстравагантный наряд уместен только в цирке. Впрочем, нашлись и те, кто остался в восторге от необычного перевоплощения звезды.
"Признавайтесь, Вы из Голливуда сбежали?", "Привет, у вас ахренивающее платье", "А я думал пробы к Никулину, на цветной бульвар", "Кристина, вы просто шикарны", "Хищница!", "Ля какая принцесса", "На Валерию похожа", – написали в комментариях.
Популярные темы форума
Украина
Ната - некрофилка
Каким будет 2021 год?
Для чего и для кого создан Дни ру?
Деньги-ЗЛО!
Друзья России
Селибат
Трусы навального
Клуб Высокая Миля
Кто вы русские?