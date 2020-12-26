Звезда "Универа" заявила о романе с Кристиной Асмус

Алексей Гаврилов, который известен россиянам по роли Гоши в сериале "Универ", сообщил о том, что состоял в романтической связи с Кристиной Асмус. Артист вспомнил о том, как развивались его близкие отношения с экс-супругой Гарика Харламова.

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