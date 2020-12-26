Звезда "Универа" заявила о романе с Кристиной Асмус

Личная жизнь Кристины Асмус после развода с Гариком Харламовым не дает покоя поклонникам актрисы. Звезде то и дело приписывают интимные связи с популярными личностями и желают поскорее найти вторую половинку. Совсем недавно в рамках ютуб-шоу "Лучше – правду!" звезда "Универа" Алексей Гаврилов высказался о любовном союзе с артисткой.
Актер заявил, что в прошлом у него и экс-супруги Гарика Харламова был пылкий роман. В то время "Универ", в котором он снимался, и "Интерны", в которых играла Кристина Асмус, были на пике популярности. Из-за публичности артистам приходилось встречаться тайно: их съемочные площадки находились рядом, поэтому после работы влюбленные осторожно пересекались и занимались развитием отношений.
По словам Алексея Гаврилова, их роман с Кристиной Асмус распался из-за карьеры. Им обоим стало поступать много предложений о работе и времени на личную жизнь оставалось все меньше. Мужчина признался, что в определенный момент перестал различать в Кристине амплуа актрисы и ее подлинную личность: девушка так сильно вживалась в роли, что стала перенимать поведение персонажей, которых играла.
Звезда "Универа" убеждена, что в будущем возобновлять отношения с экс-супругой Гарика Харламова не будет. В настоящее время сердце Алексея Гаврилова принадлежит другой девушке, а Кристина Асмус осталась для него лишь приятным воспоминанием о служебном романе.
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