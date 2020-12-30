"Перелом ребер и сотрясение": сын рассказал о состоянии Алибасова после покушения

Сначала появилась информация о том, что артист сильно напился, а помощь вызвали родственники, которые длительное время не могли до него дозвониться. Но затем стало известно, что артист упал с лестницы, когда выходил из дома. Правда, у сына продюсера есть сомнения по поводу этой версии, ведь отец всегда ездит на лифте.
Знаменитость попала в больницу с множественными травмами. Бари Алибасов – младший считает, что на артиста было совершено покушение. "Врачи диагностировали Бари Каримовичу сильнейшие ушибы ног, сотрясение головного мозга и, возможно, перелом ребер", – рассказал директор продюсера Вадим Горжанкин.
Бари Алибасов – младший экстренно прилетел из Калининграда в Москву и даже нанял для отца охрану. Он считает, что произошедшее – дело рук злоумышленников – его либо избили, либо сбросили с лестницы. Наследник продюсера обратился в полицию.
Приближенные скрывают даже адрес больницы, в которую доставили артиста – опасаются, что ему могут навредить. Как отметил Вадим Горжанкин, уходящий год был для Бари Алибасова невероятно сложным. Продюсер судился за квартиру, пережил развод, у него начались серьезные проблемы со здоровьем, теперь добавилось еще и покушение.
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