Пищевод не пропускает: Алибасов перестал есть

Бари Алибасов возмущен тем, что пишут СМИ. Он назвал "херней" то, что он якобы упал с лестницы и получил ссадины. В прессе писали, что Алибасов якобы госпитализирован с травмами.
По словам Бари Каримовича, сейчас он чувствует себя отлично, правда, не может есть, пишет Пятый канал. Алибасов уверяет, что не может нормально поесть уже ва месяца. Его организм воспринимает только жидкую пищу. Как раз сегодня продюсер ходил в магазин за манкой, чтобы съесть хоть что-то.
"Есть я не могу уже два месяца. У меня с пищеводом проблемы. Пищевод не пропускает, вообще не пропускает. Я сегодня впервые попытался поесть", – рассказал Бари Алибасов.
Ранее пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин рассказал, что Бари Алибасов госпитализирован в одну из столичных клиник после падения с лестницы в собственном доме. По некоторым данным, продюсер был пьян, однако это не подтверждено. По словам пиарщика, у Алибасова были ссадины и ушибы.
Месяц назад адвокат Сергей Жорин рассказал о тревожном звонке от Бари Алибасова. Музыкант рассказал правозащитнику, что хочет покончить с собой, и спросил, как сделать это максимально быстро.
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