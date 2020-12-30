Исполнилось бы 55: Дочь написала пронзительное письмо умершей Легкоступовой

30 декабря Валентине Легкоступовой исполнилось бы 55 лет. Сколько планов было у нее на этот день – концерты, интервью, юбилейные телепроекты... Вместо этого – нелепая смерть, тяжбы и взаимные обвинения родственников, шоу и ужас.

Когда дочь певицы Анэтта Бриль в августе стояла у гроба знаменитой матери, то поклялась, что никому не позволит порочить доброе имя Легкоступовой. И обещание сдержала. В день юбилея певицы наследница написала к ней пронзительное письмо...

"Светлая память – это то, что не удастся очернить никому, – пишет Анэтта. – Правда – это то, что ценила и за что боролась моя мама всю свою жизнь. Была такая потрясающая песня у гениального Высоцкого – "Баллада о правде и лжи". Теперь я понимаю ее смысл, как никогда".

Анетта Бриль в детстве старалась не афишировать, что она дочь знаменитой Валентины Легкоступовой, чьей "Ягоде-малине" подпевала вся страна. Однако сейчас, после трагического ухода, ее дочери приходится появляться на экране, чтобы защищать правду.

"Я вижу маму в каждом цветке ее любимого подсолнуха, вижу ее улыбку и ямочку на щечке в улыбке своеи? старшеи? дочери, вижу ее глаза в грустном взгляде бабушки, слышу ее смех в смехе Матвея и до сих пор когда закрываю глаза могу почувствовать запах ее духов..." – плачет Анэтта.



"Тяжелое испытание выпало на долю всеи? нашеи? семьи, – продолжает Бриль. – Но я точно знаю, что мама хотела бы, чтобы мы продолжали жить дальше... Я уверена, что она все видит там сверху и так же уверена, что она стала нашим ангелом– хранителем, которыи? всегда останется рядом и будет помогать нам по жизни. Ведь даже одна из последних маминых песен называлась "Ангел".

Теперь Анетта точно знает, что именно будет писать в письме Деду Морозу и какое желание самое главное -"Лишь бы только никто не уходи"



