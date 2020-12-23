"Не за тем бегаете": Бывший муж Гагариной пожаловался на излишнее внимание

Слухи вокруг развода Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова, кажется, не утихают ни на минуту. Несмотря на то, что документы поданы, а все вопросы решены, постоянно появляются различные комментарии и желающие их предоставить. Как оказалось, возлюбленный певицы говорить не намерен.

В своем "Инстаграм" фотограф опубликовал непривычно минималистичную историю с белым текстом на черном фоне. Он обратился к журналистам, призвав прекратить обращаться к нему. "Никогда не стоял в толпе тех, кто жаловался на чрезмерное внимание со стороны СМИ, но в настоящее время вынужден заявить." – сухо написал он.

Дмитрий Исхаков рассказал, что каждый день к нему обращаются представители прессы "с настойчивым предложением" прокомментировать происходящее. "Иногда дело доходит до прямого преследования на улице (люди выскакивают из машин с камерами, караулят меня)", – пожаловался бывший супруг Полины Гагариной. Он сообщил, что не готов говорить о разводе ни отдельно с журналистами, ни на телевизионных шоу. "Вы не за тем бегаете. Во всяком случае, пока..." – загадочно отметил Исхаков.

Напомним, официальное заявление было подано еще в конце ноября. В шоу Ивана Урганта "Вечерний Ургант" Полина Гагарина рассказала, что они с мужем решили разойтись на доброй ноте: не планируют делить имущество, переживают лишь за будущее детей.

У пары есть общая дочь Мия, девочке сейчас три года. У певицы также есть старший сын Андрей от первого брака, который был расторгнут практически сразу после появления ребенка на свет. Сейчас сын общается с родным отцом, но много времени проводит и с Дмитрием Исхаковым. Известно, что фотограф искренне любит Андрея и даже официально его усыновил.

