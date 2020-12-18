Многодетная Оксана Самойлова отказалась рожать

Звездная пара воспитывает четверых детей. У модели и музыканта три дочери и маленький сынишка. 18 декабря малышу исполнилось десять месяцев. В честь этой даты Оксана Самойлова опубликовала в своем инстаграм-аккаунте фото ребенка и порассуждала о материнстве.
Бизнесвумен отметила, что скорее всего, Давид ее последний ребенок. Она призналась, что каждый месяц сына провожает с грустью. Модель добавила, что очень любит молочный запах, детские пухлые ручки и мягкие щечки.
"Это ж, скорее всего, мой последний такой маленький малыш", – написала Оксана Самойлова. Поговаривают, что рэпер мечтал о наследнике, поэтому его жене приходилось рожать вновь и вновь.
Напомним, Оксана Самойлова и Джиган находятся в числе самых популярных пар российского шоу-бизнеса. В этом году они оказались в центре внимания из-за скандала. После рождения четвертого ребенка певец загулял и начал вести неадекватные прямые эфиры в соцсетях. Как выяснилось, у него зависимость, и музыканта пришлось лечить в клинике. Сначала Оксана Самойлова собралась разводиться, но потом простила мужа.
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