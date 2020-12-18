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Шоу-бизнес
Гагарина отказалась оправдывать хамство Шнурова на шоу

Гагарина отказалась оправдывать хамство Шнурова на шоу "Голос": На его совести

Полина Гагарина. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Полина Гагарина вот уже не первый сезон является наставницей в шоу "Голос". Звезда называет этот опыт одним из самых позитивных в карьере. Правда, звезда довольна не всеми коллегами по проекту.
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Последнее время зрители обращают внимание на странное поведение Сергея Шнурова. Он все чаще позволяет себе резкие высказывания не только в сторону участников, но и наставников. Полине Гагариной также не раз доставалось от лидера группы "Ленинград".

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Полина Сергеевна Гагарина

Полина Сергеевна Гагарина Певица

 Сергей Владимирович Шнуров

Сергей Владимирович Шнуров певец, музыкант

Отвечая на вопросы поклонников, звезда осудила поведение коллеги по шоу "Голос". Некоторые считают, что артист позволяет себе негатив, так как должен отработать сценарий, прописанный авторами проекта. Девушка не стала оправдывать хамство музыканта, отметив, что подобные выходки – его личный выбор. "Пусть это останется на его совести", – подчеркнула Полина Гагарина.

Певица отметила, что хотела бы и дальше принимать участие в шоу "Голос" в качестве наставницы. Ей приятно работать со многими артистами, с некоторыми она даже дружит, например, с Валерием Сюткиным, Бастой. "Со шнуром не дружим", – заявила Полина Гагарина.

Напомним, в ноябре этого года звезда официально подала на развод после шести лет брака. По слухам, отношения с Дмитрием Исхаковым испортились еще год назад. Супруг артистки тяжело переживает разрыв, периодически странно высказываясь на эту тему в соцсетях. Полина Гагарина, наоборот, никак не комментирует свои отношения.

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Автор: 18 декабря 2020, 16:15 Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
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Расставшуюся с мужем Полину Гагарину заметили с известным певцом

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Божена Рынска
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Синтетическая певичка, издающая гортанные звуки. Проходящее явление.
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