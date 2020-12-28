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Шоу-бизнес
Свершилось: Гагарина официально развелась с Исхаковым

Свершилось: Гагарина официально развелась с Исхаковым

Полина Гагарина. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press\www.globallookpress.com
28 декабря Полина Гагарина документально стала свободной женщиной. Мировой суд района Печатники расторг ее брак со вторым мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым.
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На развод певица подала еще в конце ноября. Также артистка потребовала от супруга оставить себе на воспитание трехлетнюю дочь Мию. При этом Полина Гагарина согласилась пускать мужчину на свидания с ребенком.

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 Полина Сергеевна Гагарина

Полина Сергеевна Гагарина Певица

Пока неизвестно, как бывшие супруги разделили совместно нажитое имущество. По слухам, поводом для развода стало то, что фотографу не нравилось зарабатывать в разы меньше своей успешной избранницы. Якобы это обстоятельство его сильно ущемляло.

Напомним, что Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков не живут вместе уже год. Фотограф признался, что они действительно расстались, но сумели сохранить человеческие отношения.

Ранее Дмитрий Исхаков пожаловался на излишнее внимание к своей персоне ос стороны прессы. В своем инстаграм-аккаунте он призвал представителей СМИ перестать его преследовать. Он сообщил, что не готов говорить о разводе с Полиной Гагариной ни отдельно с журналистами, ни на телевизионных шоу.

Как писали "Дни.ру", у исполнительницы также есть старший сын Андрей от первого брака, который был расторгнут практически сразу после появления ребенка на свет. Сейчас сын общается с родным отцом, но много времени проводит и с Дмитрием Исхаковым. Известно, что фотограф искренне любит Андрея и даже официально его усыновил.

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Автор: 28 декабря 2020, 17:14 Источник: Телеграм-канал МК • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Расставшуюся с мужем Полину Гагарину заметили с известным певцом

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