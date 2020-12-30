Анна Хилькевич рассказала о приставаниях незнакомца к ее малолетней дочери

Актриса Анна Хилькевич в своем микроблоге подняла непростую тему отношений детей и взрослых. На эти мысли ее натолкнул странный случай, который произошел с ее маленькой дочерью на дне рождения.

Анна Хилькевич вышла замуж на бизнесмена Артура Волкова в 2015-м году. Первую дочь Арианну она родила 14 декабря того же года. Через три года появилась на свет еще одна девочка – Маша. Анна и Артур живут душа в душу. После нескольких неудачных попыток обрести женское счастье этот брак актрисы стал крепким и надежным.

В своем "Инстаграм" Анна Хилькевич часто поднимает темы материнства и воспитания детей. На днях у нее случился казус. Впервые в жизни звезда "Универа" не знала, что сказать дочери и как объяснить происходящее.

У подруги пятилетней Арианны был день рождения, который семьи отмечали в ресторане. В тот же вечер в соседнем зале был корпоратив у какой-то компании, и танцпол у них был общий.

Дети веселились от души, но в один момент произошла странная ситуация, которая зацепила материнское сердце Анны Хилькевич и заставила задуматься.

"Среди танцующих был парень, на вид ему 22-24, он был весел, немного пьян, но он явно проявлял внимание к Ариаше и ее шестилетней подружке. Сначала просто танцы рядом, а потом стал уже пытаться взять за руки, и даже на руки. И достаточно настойчиво", – с возмущением отметила Анна Хилькевич.

Было очевидно, что девочкам происходящее не нравится, но нетрезвый молодой человек продолжал приставать к детям! Родители с удивлением наблюдали за происходящим и понимали, что надо что-то делать.

Потом Анна Хилькевич догадалась подойти к своей дочери и объяснить, что у нее есть право выбора, и она всегда может отказаться от игры, которая ей не нравится.

"Вроде сказать "не танцуйте с ним, Не общайтесь с ним– Он намного взрослее вас, он незнакомый вам!"– нельзя. Это может повлечь за собой страх и ограничения, стереотипное поведения и внутренние блоки", – написала заботливая мама.



В конце текста Анна Хилькевич спросила подписчиков, сталкивались ли они с такими ситуациями, и сто нужно говорить детям, чтобы те смогли сохранить чувств собственного достоинства.