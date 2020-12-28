"Побочка от короны?": Хилькевич рассказала о необычной способности

За несколько дней до праздников многие начали подводить итоги года. Анна Хилькевич в личном блоге написала, за что благодарна 2020-му.

По словам актрисы, у нее случился личностный рост, и она обрела внутреннюю мудрость. Также артистка рассказала, что благодаря самоизоляции ее отношения с мужем и дочерями вышли на новый уровень. Теперь они все вместе живут с родителями в одном доме за городом. Однако, несмотря на все плюсы, звезда пока еще не готова окончательно перебраться за пределы Москвы.

Анна Хилькевич заверила, что в этом году научилась слушать свое сердце и говорить "нет". Актриса призналась в любви всем людям, отметив, что особенно она без ума от своих подруг и знакомых. Также, по словам артистки, она открыла в себе паранормальные способности. "Я вижу ауру людей, причем уже цветную (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – заявила знаменитость.

Поклонники с иронией отнеслись к некоторым пунктам в списке Анны Хилькевич. "Последний пункт..– приятная побочка от короны?", "Уже не у первого блогера читаю про ауру, как это работает? Как ее увидеть то?", "Ого! Про ауру сильно", "Что за польза от того, что видишь чью-то ауру?", "Это колоссальный рост. Вы большая умничка", "И как научиться видеть такое? я тоже хочу", – написали в комментариях.