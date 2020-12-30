В новогоднюю ночь Юля придет в каждый дом: мать Началовой предупредила россиян

Юлия Началова часто выступала в праздничных "огоньках" на разных каналах. У нее в репертуаре даже была написанной ею самой красивая композиция "Новый год, Рождество". Ее выступления всегда ждали, ведь устами Юли словно бы ангелы пели. Но вот уже второй год мы живем без этой замечательной артистки...

Мать певицы Таисия Началова сделала всем россиянам замечательный подарок. На своей странице в социальной сети "Инстаграм" она предупредила, что в эту праздничную ночь Юлечка придет в каждый дом. И ее появление украсит праздник!

"В эту новогоднюю ночь у нас будет возможность увидеть выступление Юли на Первом канале. Этот "Новогодний огонек" состоит из лучших номеров за многие года. Tomorrow never dies – песня, с которои? Юля выступила впервые на "Новогоднем огоньке" в 1998 году. Юля с нами", – сообщила мама артистки. И это огромная радость для всех россиян, которые помнят и любят Началову. Каждое ее редкое появление на экране – большой праздник.

Многие, конечно, загадают, чтобы в новом 2021-м году на Первом канале наконец-то показали биографический сериал про Юлию Началову, который давно снят, но пока не вышел на экраны. В нем камео появится даже любимая "сестричка" певицы – пресс-секретарь Юлия Началова. Будет логично, если премьера состоится в январе, когда легендарной певице исполнилось бы 40 лет...

Напомним, обожаемой народом красавицы-артистки не стало 16 марта 2019 года. Певица скончалась от осложнений, которые были вызваны хроническими заболеваниями, на 39 году жизни. В 2020-ом была представлена последняя песня артистки "Останься", которая она записала еще при жизни.