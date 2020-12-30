В новогоднюю ночь Юля придет в каждый дом: мать Началовой предупредила россиян

Мать певицы Таисия Началова сделала всем россиянам замечательный подарок. На своей странице в социальной сети "Инстаграм" она предупредила, что в эту праздничную ночь Юлечка придет в каждый дом. И ее появление украсит праздник!
"В эту новогоднюю ночь у нас будет возможность увидеть выступление Юли на Первом канале. Этот "Новогодний огонек" состоит из лучших номеров за многие года. Tomorrow never dies – песня, с которои? Юля выступила впервые на "Новогоднем огоньке" в 1998 году. Юля с нами", – сообщила мама артистки. И это огромная радость для всех россиян, которые помнят и любят Началову. Каждое ее редкое появление на экране – большой праздник.
Многие, конечно, загадают, чтобы в новом 2021-м году на Первом канале наконец-то показали биографический сериал про Юлию Началову, который давно снят, но пока не вышел на экраны. В нем камео появится даже любимая "сестричка" певицы – пресс-секретарь Юлия Началова. Будет логично, если премьера состоится в январе, когда легендарной певице исполнилось бы 40 лет...
Напомним, обожаемой народом красавицы-артистки не стало 16 марта 2019 года. Певица скончалась от осложнений, которые были вызваны хроническими заболеваниями, на 39 году жизни. В 2020-ом была представлена последняя песня артистки "Останься", которая она записала еще при жизни.
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