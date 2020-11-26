Отец скоропостижно умер от коронавируса: сестричка Началовой сообщила о страшном горе

Анна Исаева – один из самых известных и профессиональных пиарщиков страны. Она работала с Олегом и Родионом Газмановыми, Владимиром Пресняковым и Натальей Подольской, но самым известным ее клиентом была Юлия Началова. Певица называла Исаеву своей "сетричкой" и доверяла ей все тайны.

прочитано 187 раз