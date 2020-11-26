Отец скоропостижно умер от коронавируса: сестричка Началовой сообщила о страшном горе

Сегодня и сама Анна Исаева – знаменитость. Ее приглашают на ток-шоу, она дает резонансные интервью, а каждый ее пост в социальных сетях долго обсуждается. Повод для очередной публикации оказался трагическим.
"Мой отец ушел рано, в тот самый луч света, который светится над ним, – плачет Исаева. – 8 лет назад. Вчера моя лучшая подруга хоронила своего отца, которого я очень хорошо знала. "Корона" унесла его живого и казалось бы такого здорового!"
Сердобольная Исаева уход отца подруги приняла близко к сердцу. "Я переживаю вместе с ней и чувствую в эти дни уязвимость всех нас так остро, – смахивает она слезы. – Вспоминая своего папу, могу сказать, что маленькой девочкой впитывала каждую его реакцию и каждое слово о женщинах. Он не терпел глупых баб. Я просто откровенно не переношу их. У большей части моих подруг уже не стало пап. Остались мамы. Пусть живут долго наши девочки, наши Тамарочки , Светочки, Лилечки, Ирочки, Галочки, все те кого мы любим. Скорблю".
Все комментарии под этим трогательным постом – слова сочувствия и соболезнования. Каждый, кто терял родных, понимает и разделяет слов Анны Исаевой. "Сестричка Началовой" словно бы достучалась до сердца каждого из нас...
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