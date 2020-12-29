"Сестричка" Началовой обнаружила косметику, варежку и ботинок погибшей подруги на обочине трассы

Анна Исаева – одна из самых известных и авторитетных пиарщиков страны. Среди ее клиентов – Стас Михайлов, Владимир Пресняков, Наталья Подольская. Много лет она работала и дружила с безвременно ушедшей Юлией Началовой, которая считала Исаеву своей "сестричкой". Сегодня на страницу Анны Исаевой подписано более 36 тысяч человек – ее любят за искренность, откровенность, трогательность постов.

прочитано 1525 раз