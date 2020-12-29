"Сестричка" Началовой обнаружила косметику, варежку и ботинок погибшей подруги на обочине трассы

"28 декабря для меня – день памяти, – смахивает слезу Анна. – В этот день я в последний раз слышала голос своей самой близкой подруги детства. И так весело, звонко (в ушах стоит до сих пор) рассказывала мне о своих планах на новый год. Ровно тем же вечером ее не стало".
"Ее вместе с коллегой по работе сбили насмерть на нашем Горьковском шоссе, – пояснила Исаева. – Так оборвались две жизни – 23-х и 27-и лет. Директор Бадаевского пивзавода даже не сел"
"Помню как собирала наутро вдоль обочины ее рассыпавшуюся косметику, варежку, ботинок, – вспоминает "сестричка" Началовой. – Помню как пришла к следователю посмотреть на схему ДТП и ему в глаза, помню, как следователь нервно закурил прямо в кабинете и у него дрожали руки. Он сказал мне, что водитель виноват, но ему ничего не будет".
Спустя несколько лет принципиальная Исаева позвонила этому, лишившему жизни двух человек, директору. "После разговора он послал человека с миллионом рублей к маме Оксаны. Мама денег не взяла", – уверяет она.
В том далеком 98–м это стало для Анны огромным потрясением. "Я не ела три недели. Не могла. На похоронах люди спрашивали: "Это сестра?" Да, я считаю что это была моя сестра. Представляю себе ее непрожитую жизнь. Часто. Память остается навсегда. Потери делают нас сильнее", – написала убитая горем Исаева на своей странице в социальной сети.
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