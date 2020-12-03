Врачи готовятся сообщить сыну Алибасова тревожную новость после передозировки виагрой

Продюсера Бари Алибасова госпитализировали в Москве с экстремально низким давлением. По словам медиков, у мужчины передозировка препаратом "Виагра".

Сразу после новости о госпитализации продюсера в Сети поползли слухи о том, что это является очередным пиар-ходом Бари Алибасова. Однако сын 73-летнего продюсера заявил, что госпитализация не является пиаром.

Он отметил, что все пиар-акции он планировал для отца лично. Однако о госпитализации в этот раз узнал самым последним, и то из прессы.

По словам PR-директора Бари Алибасова Вадима Горжанкина, продюсеру стало плохо еще вечером. Ему вызвали скорую. Врачи заявили, что требуется срочная госпитализация. Сейчас Бари Алибасова обследуют и пытаются установить точную причину ухудшения состояния. Пока основной версией является передозировка виагрой. По некоторым данным, чрезмерное ее употребление может привести к проблемам с сердцем и сосудами. Понижение артериального давления как раз ест в списке побочных эффектов.



Сын продюсера Бари Алибасов-младший подтвердил то, что на кухне отца действительно нашли три упаковки виагры, полторы из которых были уже пустые. Сын продюсера признал, что папа действительно мог ошибиться с дозой или забыть, что уже принимал препарат. При этом врачи позвали на беседу сына Бари Алибасова. О чем пойдет речь, сын продюсера не поведал, пишет Пятый канал. "Меня это очень сильно напрягает. Я думаю, что это не просто так", – сказал Бари Алибасов-младший.

Напомним, после расставания с Лидией Федосеевой-Шукшиной Бари Алибасов сообщил, что собирается стать отцом. Он рассказал, что его новая возлюбленная, танцовщица, которая давно делает ему массаж, якобы ждет ребенка.

