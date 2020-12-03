"Сотру тебя с лица земли!": Яббаров взбесился после оскорбления в адрес Рапунцель

В октябре между участником шоу "Дом-2" Ильей Яббаровым и бывшей участницей проекта Аленой Рапунцель разгорелся скандал. Пара поругалась на фоне пиара из-за собственного ребенка.



Конфликт перерос в потасовку на съемках и скандал на свадьбе Ильи Яббарова и его возлюбленной Насти Голд. В результате Рапунцель захотела решить вопрос в правовом поле. Она пригрозила Яббарову судом, после чего он предложил ей сначала сдать анализы на запрещенные вещества. Илья был уверен, что Алена не сможет пройти эту проверку.

После грязных скандалов и драк на программе "Бородина против Бузовой" Алена Рапунцель и Илья Яббаров помирились. Они решили сохранить дружеские отношения ради их общего сына Богдана.



Похоже, Яббаров решил с честью отстаивать право на воспитание мальчика. Звезда "Дома-2" Илья Яббаров заступился за мать своего ребенка. Алену Рапунцель оскорбила другая участница, после чего Яббаров просто взорвался.

Участница шоу "Дом-2" Мария Сигаева заявила, что Илья пытается пиариться на примирении со своей бывшей Аленой Рапунцель. "Это показуха! Из тебя недавно алименты выбить не могли, а Алена – дно", – прокричала

После этого взбешенный Яббаров набросился на девушку. Он закричал, что никто не смеет оскорблять мать его ребенка. Илья даже угрожал участнице шоу "Дом-2" физической расправой и пообещал стереть ее с лица земли.