Федосеева-Шукшина ошарашена известием об объевшемся виагры Алибасове

Лидия Федосеева-Шукшина переживает из-за госпитализации Бари Алибасова. Пока еще законная супруга желает продюсеру группы "На-На" скорейшего выздоровления.

Грустная новость стала для артистки неожиданностью. По словам ее адвоката Юлии Вербицкой-Линник, какие бы вещи шоумен не творил и какие бы неприятности не причинял жене, сейчас они являются законными супругами, поэтому Лидия Федосеева-Шукшина переживает.

Правозащитница напомнила, что в больницу Бари Алибасов попадает не в первый раз. Юрист выразила надежду, что никаких серьезных последствий ситуация с передозировкой виагры у шоумена не вызовет.

Адвокат отметила, что у Лидии Федосеевой-Шукшиной сейчас также наблюдаются проблемы со здоровьем. "Мы надеемся, что он также воздержится от каких-либо действий, которые могли бы принести Лидии Николаевне вред", – цитирует Юлию Вербицкую-Линник Пятый канал.

Как писали "Дни.ру", продюсер Бари Алибасов был экстренно доставлен в одну из московских клиник в связи с плохим самочувствием, которое могло быть вызвано передозировкой виагры.

Ранее известный сексолог Елена Перелыгина высказала опасения по поводу сексуальной активности шоумена. Специалист отметила, что в его возрасте опасны физические нагрузки. По ее словам, очень часто пожилые ловеласы пытаются продемонстрировать юным пассиям весь свой пыл, и это часто приводит к печальным последствиям.

