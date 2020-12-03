Федосеева-Шукшина ошарашена известием об объевшемся виагры Алибасове

Грустная новость стала для артистки неожиданностью. По словам ее адвоката Юлии Вербицкой-Линник, какие бы вещи шоумен не творил и какие бы неприятности не причинял жене, сейчас они являются законными супругами, поэтому Лидия Федосеева-Шукшина переживает.
Правозащитница напомнила, что в больницу Бари Алибасов попадает не в первый раз. Юрист выразила надежду, что никаких серьезных последствий ситуация с передозировкой виагры у шоумена не вызовет.
Адвокат отметила, что у Лидии Федосеевой-Шукшиной сейчас также наблюдаются проблемы со здоровьем. "Мы надеемся, что он также воздержится от каких-либо действий, которые могли бы принести Лидии Николаевне вред", – цитирует Юлию Вербицкую-Линник Пятый канал.
Как писали "Дни.ру", продюсер Бари Алибасов был экстренно доставлен в одну из московских клиник в связи с плохим самочувствием, которое могло быть вызвано передозировкой виагры.
Ранее известный сексолог Елена Перелыгина высказала опасения по поводу сексуальной активности шоумена. Специалист отметила, что в его возрасте опасны физические нагрузки. По ее словам, очень часто пожилые ловеласы пытаются продемонстрировать юным пассиям весь свой пыл, и это часто приводит к печальным последствиям.
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