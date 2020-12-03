"Со мной что-то не так": дочь Агутина шокировала признанием в психическом отклонении

Дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум с ранних лет живет в США. Она пошла по стопам родителей и стала за океаном певицей. Однако в жизни девушки все складывалось не так просто.

21-летняя дочь знаменитых артистов Елизавета живет в Майами. У нее есть своя рок-группа "BRUVVY!". Поклонники считают, что у дочери Агутина и Варум прекрасный голос.

С малолетства Лиза росла без родителей, ее воспитывала в США мама Анжелики Варум, пока звездная мама строила карьеру. Певица сильно переживала из-за разлуки с маленькой дочерью. Несмотря на то, что девочка почти всегда была предоставлена себе, она смогла избежать многих ошибок юности. Сегодня наследница артистов не нуждается в помощи родителей и обеспечивает себя сама.

Одно время отношения Анжелики Варум с Елизаветой были натянутые. Это произошло в 2010 году, как раз в то время девушка создала рок-группу и начала вести себя отвязно. Тогда Анжелика Варум и Леонид Агутин стали контролировать жизнь дочери. Это не принесло успехов, и тогда родители решили довериться ей и предоставили свободу выбора.

В 16 лет Елизавета влюбилась в кубинца, который работал барабанщиком. Анжелика Варум и Леонид Агутин одобрили выбор дочери. Однако отношения пары скоро испортились, и они расстались.

Сейчас Елизавета встречается с новым молодым человеком Кайлом. Недавно девушка призналась, что у нее были проблемы с ментальным здоровьем и даже маниакальные фобии. Ей даже пришлось обращаться к специалистам за помощью. "Не хотела признавать, что со мной было что-то не так", – призналась Елизавета.