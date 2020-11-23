Варум в облегающих лосинах показала фигуру без ретуши

Весной Анжелике Варум исполнился 51 год. Но выглядит певица явно моложе своих лет. Поэтому о ее фигуре без устали говорят поклонники. Секрет ее красоты прост – спорт и правильное питание.
На этот раз Анжелика Варум собралась на пробежку и не упустила возможности в очередной раз продемонстрировать свою идеальную фигуру поклонникам. В своем "Инстаграм" она опубликовала видео в отражении зеркала. На кадрах певица предстала в модном спортивном топе и легинсах ярко желтого и черного цвета.
На ее лице не было макияжа. На голову артистка надела модную темную бейсболку, а на талию – трендовую поясную сумку в тон лампасам на штанах.
"Нарядилась на пробежку. Явно просматривается, что артист соскучился по сцене", – озорно хихикнула Варум.
Поклонники осыпали ее комплиментами. Они посчитали, что фигура 51-летней артистки идеальна. "Изящна, как статуэтка!"; "Такая фигура – это дар и талант", – не скупились на комплименты подписчики.
Супруга Леонида Агутина раскрыла секрет своей стройности. Она призналась, что старается тратить побольше калорий. К примеру, она каждый день ходит быстрым шагом по 10-15 километров.
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