Бузова откровенно рассказала о последствиях смертельной болезни

На днях сестра ведущей реалити-шоу "Дом-2" Ольги Бузовой Анна покинула стены больницы. Она перенесла инсульт и довольно быстро пошла на поправку. Девушка рассказала, как изменилась ее жизнь из-за болезни.

Инсульт у 32-летней Анны Бузовой поверг в шок поклонников. Они были удивлены, что смертельная болезнь подкосила молодого человека. К счастью, из-за помощи врачей, которая была оказала достаточно быстро, у сестры Ольги остались лишь незначительные последствия.

По словам Анны, в первые дни она с трудом могла разговаривать, не чувствовала руку, у нее было перекошено лицо. Девушка была по-настоящему счастлива, когда смогла произнести слова. Теперь родственница телеведущей намерена пересмотреть свое отношение к жизни.

Также Бузова ответила хейтерам, которые не верят в ее диагноз. "Не стыдно хайпить на здоровье? Никогда не поверю, что был инсульт", – высказался интернет-пользователь. Анна сфотографировала выписной эпикриз и опубликовала в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта. "Есть темы, на которые шутить как минимум не достойно", – ответила девушка.

Также Анна Бузова призналась, что до сих пор не может понять, почему произошел инсульт. Она изучала эту болезнь "вдоль и поперек". "Как сделать так, чтобы не случалось? Понятия не имею! Лучше об этом даже не думать!", – написала она в "Инстаграм".