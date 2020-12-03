Бузова откровенно рассказала о последствиях смертельной болезни

Инсульт у 32-летней Анны Бузовой поверг в шок поклонников. Они были удивлены, что смертельная болезнь подкосила молодого человека. К счастью, из-за помощи врачей, которая была оказала достаточно быстро, у сестры Ольги остались лишь незначительные последствия.
По словам Анны, в первые дни она с трудом могла разговаривать, не чувствовала руку, у нее было перекошено лицо. Девушка была по-настоящему счастлива, когда смогла произнести слова. Теперь родственница телеведущей намерена пересмотреть свое отношение к жизни.
Также Бузова ответила хейтерам, которые не верят в ее диагноз. "Не стыдно хайпить на здоровье? Никогда не поверю, что был инсульт", – высказался интернет-пользователь. Анна сфотографировала выписной эпикриз и опубликовала в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта. "Есть темы, на которые шутить как минимум не достойно", – ответила девушка.
Также Анна Бузова призналась, что до сих пор не может понять, почему произошел инсульт. Она изучала эту болезнь "вдоль и поперек". "Как сделать так, чтобы не случалось? Понятия не имею! Лучше об этом даже не думать!", – написала она в "Инстаграм".
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