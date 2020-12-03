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Бузова откровенно рассказала о последствиях смертельной болезни

Бузова откровенно рассказала о последствиях смертельной болезни

Анна Бузова. Фото: instagram.com/annabuzova
На днях сестра ведущей реалити-шоу "Дом-2" Ольги Бузовой Анна покинула стены больницы. Она перенесла инсульт и довольно быстро пошла на поправку. Девушка рассказала, как изменилась ее жизнь из-за болезни.
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Инсульт у 32-летней Анны Бузовой поверг в шок поклонников. Они были удивлены, что смертельная болезнь подкосила молодого человека. К счастью, из-за помощи врачей, которая была оказала достаточно быстро, у сестры Ольги остались лишь незначительные последствия.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

По словам Анны, в первые дни она с трудом могла разговаривать, не чувствовала руку, у нее было перекошено лицо. Девушка была по-настоящему счастлива, когда смогла произнести слова. Теперь родственница телеведущей намерена пересмотреть свое отношение к жизни.

Также Бузова ответила хейтерам, которые не верят в ее диагноз. "Не стыдно хайпить на здоровье? Никогда не поверю, что был инсульт", – высказался интернет-пользователь. Анна сфотографировала выписной эпикриз и опубликовала в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта. "Есть темы, на которые шутить как минимум не достойно", – ответила девушка.

Также Анна Бузова призналась, что до сих пор не может понять, почему произошел инсульт. Она изучала эту болезнь "вдоль и поперек". "Как сделать так, чтобы не случалось? Понятия не имею! Лучше об этом даже не думать!", – написала она в "Инстаграм".

Автор: 3 декабря 2020, 09:40 Источник: Instagram
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