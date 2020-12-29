"Наверное, пора!": Созревшего сынишку Шепелева застукали за мужским занятием в ванной

Дмитрий Шепелев родился в 1983 году в Минске в семье программиста Андрея Викторовича Шепелева и бухгалтера Натальи Александровны Шепелевой. С детства он увлекался спортом – занимался плаванием и водным поло, играл в большой теннис и даже вошел в топ-10 юниоров Белоруссии.
Сегодня его собственному сыну Платону, которого родила певица Жанна Фриске, уже идет 8-й году. Дмитрий вспомнил себя, когда был чуть старше наследника. Тогда повзрослевший сынишка программиста Андрея Шепелева – будущая звезда экрана! – впервые сделал то, что свойственно взрослым мужикам.
"Когда я был подростком, папа застукал меня в ваннои? с пенои? для бритья под носом и с его бритвои? в руке, – говорит телеведущий. – Он внимательно меня осмотрел и сказал: "Ладно, наверное, пора".
Именно тогда Дмитрий Шепелев и почувствовал себя взрослым, самостоятельным. "С тех пор я больше не жду разрешения и даже новогодние подарки иногда делаю для себя сам", – признался телеведущий на своей странице в социальной сети "Инстаграм".
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