Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье Шоу "Дом-2"

Топ новостей

"Он не помог ни одному человеку": Садальский раскрыл шокирующие данные о Баталове
Странное поведение Пугачевой и Галкина вызвало скандал
Международный скандал: Корчевников прилюдно набросился на Зеленского
Вдова и сын убитого Михаила Круга сменили фамилию
партнеры
Вторник
29 декабря
Лента новостей
14:07
Звезда "Американской истории ужасов" Робертс родила сына
14:00
"Наверное, пора!": Созревшего сынишку Шепелева застукали за мужским занятием в ванной
13:57
51-летняя Дженнифер Энистон раскрыла секрет идеального тела
13:56
Полиция взломала дверь в квартиру мертвецки пьяного Алибасова: Хорошо, "Крота" не было
13:50
Группа "Фабрика" поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом
13:48
"Мы не могли дышать!": работавшая на Первом канале хореограф обвинила Эрнста в отравлении
13:47
В Москве женщина пыталась продать свою маленькую дочь в сексуальное рабство
13:42
Штраф и лишение свободы: ведущий "Мужское/Женское" Гордон вляпался в судебное разбирательство за клевету
13:34
Синоптик пообещала москвичам "не очень приятную" погоду на Новый год
13:27
"Для меня это больше жизни": Бузова сбежала из России со слезами на глазах
13:16
Песков ответил на слова Жириновского о наиболее вероятных преемниках Путина
13:13
Гвинет Пэлтроу оправдалась за шокирующий внешний вид без макияжа
13:13
43-летняя Чехова собралась рожать близнецов
13:07
Арбенина поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом
13:03
"Год был непростой": Собчак подняла на смех изобразившего Бузову Тарасова
12:57
Виторган признался в изменах жене: Из-за нее не мог дышать и колотило всего
12:37
Ученые обнаружили необычный способ снизить боль
12:36
Жених нарасхват: Харламову сосватали эффектную блондинку
12:27
"Я бился головой о стену": Виторган обнародовал последние слова умирающей у него на руках Батлер
12:23
"Два чудака": Железняк и Хрусталев не сдержали эмоций перед Бабкиной
12:15
Тодоренко предстала обнаженной перед миллионами людей
12:09
"Сестричка" Началовой обнаружила косметику, варежку и ботинок погибшей подруги на обочине трассы
12:08
В Мурманской области объявили траур по погибшим морякам с "Онеги"
11:43
"Вы это не вырежете?": Ольгу Бузову унизили в эфире Первого канала
11:43
Испуганная Чехова сбежала со свидания с красавцем
11:35
Названы лучшие смартфоны на базе Android
11:19
Новый сериал с отбывающим срок Ефремовым покажут по ТВ
11:17
Победившей в "Ледниковом периоде" актрисе Кузьминой поставили неутешительный диагноз
11:01
Анна Калашникова поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом
10:55
Суточный прирост заразившихся COVID-19 в России снизился
10:46
Новогодний фитнес: как быстро избавиться от лишних килограммов после застолья
10:39
"Хотела меня унизить": Цымбалюк-Романовская о неожиданной встрече с вдовой Джигарханяна
10:38
Как сложилась жизнь звезды сериала "Мануэла" после оглушительного провала
10:35
Проскурякова заявила о тяжелом состоянии Фрейндлих
10:18
В Раде отреагировали на отказ Зеленского от российской вакцины: Уничтожение украинского народа
10:05
"Похожа на уродливую стрекозу": Хадид довела народ до тошноты
09:54
"Кто ваш подсос?": почему Басков ничего не подцепил от 19-летнего Милохина
09:51
Российский боец сумо из Книги рекордов Гиннесса умер в 21 год
09:43
Пережившая нападение Собчак показала жуткие синяки: Что это значит вообще?
09:37
Останки известного актера 12 лет тайно находились на МКС
09:35
Новый образ Гузеевой вызвал оторопь
09:13
"Говорил плохие слова на всех!": Киркоров закатил скандал на съемках новогоднего концерта
09:03
Россияне устроили переполох из-за возможной выплаты пенсий в цифровых рублях
08:56
В смерти виноваты другие? Адвокат вдовца Легкоступовой раскрыл подробности доследственной проверки
08:52
"Никто не сможет заменить": Ковальчук высказалась об увольнении из "Крепостной"
08:45
Политолог Карбалевич: Время работает против Лукашенко
08:41
"Фарш вместо органов": избранница Жигунова обнародовала последствия страшной болезни
06:07
"Взрослеет": Зейналова пожаловалась на поведение особенной дочери
04:01
Асмус в белом платье с вульгарным разрезом превратилась в Валерию
01:59
Кошкина поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Как ни в чем не бывало": Цымбалюк-Романовская расплылась в улыбке
"Больной и глупый человек!": Цымбалюк-Романовская плюнула в лицо обнаглевшей Власовой
Хмурая Пугачева поразила видом в "доме престарелых"
"Хочу жить для себя": Лолита отказалась от родов
На Украине заявили об окончательном разрыве с "русским миром"
Лукашенко лишил себя памятника – политолог Шрайбман
Шоу-бизнес

"Мы не могли дышать!": работавшая на Первом канале хореограф обвинила Эрнста в отравлении

Константин Эрнст. Фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look/www.globallookpress.com
Новогоднее шоу "Старые песни о главном" раньше транслировал Первый канал. Над несколькими концертами работала хореограф Алла Сигалова. Недавно она рассказала, что съемки этого шоу были для нее очень тяжелыми.
прочитано 281 раз

Алла Сигалова появилась в последнем выпуске шоу "Сегодня вечером", ведущим которого является Максим Галкин. Хореограф вместе с другими участниками выпусками обсудила новогоднее телевидение. Так она вспомнила о некогда популярном телефильме "Старые песни о главном", продюсированием которого занимался Константин Эрнст.

ПО ТЕМЕ

Снимавшую проституток в борделе звезду Первого канала вызвали к Эрнсту

Эрнст рассказал о последнем страстном желании Антоновой

Константин Львович Эрнст

Константин Львович Эрнст генеральный директор Первого канала

По словам Сигаловой, съемки второй части проекта стали настоящим испытанием как для нее, так и для других людей, задействованных в шоу. Тогда в павильоне появился искусственный снег, который вызвал у хореографа негодование. "Это жуткая отрава! То есть Константин Львович нас всех травил!", – считает Алла Михайловна.

Хореограф рассказала, что искусственный снег просачивался в поры, попадал в нос и рот: "Мы не могли дышать!". Эрнст, который также присутствовал в студии передачи "Сегодня вечером" отреагировал на слова Сигаловой. Продюсер вспомнил, что снег был куплен у зарубежной компании и стоил больших денег.

Также генеральный директор Первого канала отметил, что, несмотря на так называемое отравление, спустя годы Алла Сигалова и другие участники шоу "Старые песни о главном" отлично выглядят.

Напомним. Алла Сигалова в передаче "Сегодня вечером" нелестно высказалась и о Филиппе Киркорове. Хореограф не может забыть, как поп-король закатил скандал на съемках "Старых песен..."

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 29 декабря 2020, 13:48 Источник: Первый канал / Шоу "Сегодня вечером"

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Сигаловой сколько уж лет? 60 или больше?
1

Популярные темы форума

Политика

Политолог Карбалевич: Время работает против Лукашенко
На Украине заявили об окончательном разрыве с "русским миром"
Песков о личной жизни Путина: Никакой завесы тайны нет
В случае войны 80% украинской армии перейдет на сторону России – политолог Марков

Шоу-бизнес

"Наверное, пора!": Созревшего сынишку Шепелева застукали за мужским занятием в ванной
Полиция взломала дверь в квартиру мертвецки пьяного Алибасова: Хорошо, "Крота" не было
Группа "Фабрика" поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом
"Мы не могли дышать!": работавшая на Первом канале хореограф обвинила Эрнста в отравлении

Проишествия

Вскрылись подробности жуткого убийства хореографа в Москве
Раскрыты жуткие причины гибели светской львицы после психбольницы
Жених с шоу "Давай поженимся!" оказался педофилом
Полицейский прострелил ногу 13-летней девочке: Сильно кричала

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

"Наверное, пора!": Созревшего сынишку Шепелева застукали за мужским занятием в ванной

Мальчик повзрослел
Шоу-бизнес

"Сестричка" Началовой обнаружила косметику, варежку и ботинок погибшей подруги на обочине трассы

Тихий ужас
Сериалы

51-летняя Дженнифер Энистон раскрыла секрет идеального тела

Актриса рассказала о своей диете
Шоу-бизнес

Жених нарасхват: Харламову сосватали эффектную блондинку

Артист чувствует себя неловко

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2020 года
Василиса Володина дала советы по поводу наряда на Новый год
Гороскоп для Водолеев на 2021 год
Гороскоп на сегодня, 28 декабря 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Плющенко в шоке от высоких оценок подопечным Тутберидзе: Происходит абсурд!
"Я лежал в реанимации": Плющенко рассказал о тяжелой болезни
По стопам Липницкой? Еще одна молодая фигуристка стала мамой
Ужасные боли: Татьяна Тарасова передвигается на инвалидном кресле

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+