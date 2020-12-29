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Шоу-бизнес

"Говорил плохие слова на всех!": Киркоров закатил скандал на съемках новогоднего концерта

Филипп Киркоров. Фото: пресс-служба Первого канала
Какой праздник без блистательного и великолепного Филиппа Киркорова! Ни один новогодний телеконцерт без него не обходится. Правда, зрители часто и не догадываются, что стоит за этой красотой, шиком и блеском...

Продолжение: "Кто ваш подсос?": почему Басков ничего не подцепил от 19-летнего Милохина
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"Когда б вы знали, из какого сора // Растут стихи, не ведая стыда", – писала Анна Ахматова. Когда бы вы знали, как рождаются эти новогодние "огоньки"...

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 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

О том, как работалось с Филиппом Киркоровым, рассказала хореограф Алла Сигалова, ставившая номера многим звездам. "У нас все было расписано на съемочной площадке, – вспоминает Сигалова. – Расписано по минутам! А я работала с Лаймой и немного задержалась!"

Словом, уже было время съемок Киркорова, а в кадре до сих пор находилась Вайкуле. Что тут началось с королем российской эстрады!

"Он говорил плохие слова на все, – пожаловалась Сигалова Максиму Галкину в программе "Сегодня вечером". – И если бы не Константин Львович Эрнст (генеральный директор Первого канала – Прим. ред.), мы бы Филиппа не успокоили".

Справедливости ради надо заметить, что все это – дела давно минувших дней. История, рассказанная Сигаловой, случилось еще в середине 90-х, когда на Первом канале шел многосерийный новогодний проект "Старые песни о главном". С тех пор многое в привычках Филиппа Киркорова изменилось – скандалов он больше не устраивает, стал терпимее и спокойнее. Хотя если вдруг столкнется с халтурой или непрофессионализмом, молчать не станет, потому что от природы – перфекционист.

Появится он и в "Новогодней ночи на Первом" сразу после боев курантов 1 января 2021 года. Его номер в этом году снимали первым. На всякий случай. Чтобы ждать никого не пришлось и нервничать.

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Автор: 29 декабря 2020, 09:13
ФОТОРЕПОРТАЖ

Молодящийся Киркоров вывел в свет смазливого фаворита

комментарии

Ответить:

Гость
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Армяно- еврейская старая пидра! И никакой он не болгарин и не цыган. Смозванец " король ПОПА" и писсся!
Саетлана
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Да порядком надоел этот цыган, представляющийся всем болгарином. Раньше были мужики,а сейчас не пойми кто. И поет про тазики и трусы. Нормальные авторы не хотят с ним работать. Давно пора запретить ему выступать на телевидении.
Гость
Ответить
Петушатина позорная!!! Ну кому он нужен???!!! Н*А*С*Т*О*<цензура>*Б*А*Л!!!Людям был бы большой подарок на Новый год, если бы этого разноперого фазана вообще нигде не было видно, тем более на Голубом огоньке!!!
Гость
Ответить
А мы -- моя семья, друзья-приятели -- так надеялись, что на этот раз Новогодний огонек пройдет без этого самовлюбленного клоуна! Увы и ах.
1

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