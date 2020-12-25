Снимавшую проституток в борделе звезду Первого вызвали к Эрнсту

Традиционно Первый канал откладывает съемки своей "Новогодней ночи" до середины декабря, но в этом году были побиты все рекорды – работа началась лишь в последнюю неделю 2020-го.



К вечным двигателям "Новогодней ночи на Первом" – Ивану Урганту, Алле Михеевой, Максиму Галкину, Дмитрию Нагиеву и Ларисе Гузеевой в этом году присоединится и ведущая популярной программы "Жизнь других" Жанна Бадоева.

В этом проекте она показывает, как живут самые разные люди по всему миру. Но одним из самых резонансных выпусков оказался рассказывающий о жизни проституток в Амстердаме. Жанна побывала в знаменитом квартале красных фонарей и сняла сюжет про то, как работают жрицы любви в борделе. Она оказалась в будуаре ночной бабочки и рассказала, как происходит половой контакт за деньги. "Здесь продают секс на любой вкус, – докладывала тогда Жанна. – Одна из древнейших профессий легализована уже более 200 лет – работницы считаются частными предпринимателями, имеют свой профсоюз, исправно платят налоги, а в старости их ждет пристойная пенсия".

Тот выпуск в Интернете посмотрели 400 тысяч человек. Тем временем Жанна Бадоева отправилась дальше. Сейчас она заканчивает съемки программы в рождественском Зальцбурге и собирает чемоданы в Москву, куда ее вызывали для съемок в новогоднем проекте Первого канала.

Проблема в том, что Жанна живет в Италии, международное авиасообщение с Россией сейчас затруднено, поэтому Бадоевой будет непросто попасть на праздник возглавляемого Константином Эрнстом Первого канал.

"Это такая радость и такой квест – попасть на Новый год в Москву! – сообщила ведущая. – Что предстоит? Кроме того, что нужно сдать ПЦР-тест, еще и прямых рейсов из Италии в Россию нет, так что меня ждут 46 часов стыковки в Стамбуле. Пока выстраивала маршрут, рассмотрела все варианты, вплоть до собачьих упряжек и оленей Санты".