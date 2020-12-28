Анфиса Чехова в прозрачном лифчике возбудила россиян

Телеведущая Анфиса Чехова недавно отпраздновала 43-летие. В честь этого события она вместе со своим любовником отправилась в Эмираты. Правда, сама она говорит, что он ей всего лишь друг. Теперь красотка похвасталась дорогим приобретением. Поклонники гадают, от кого же подарок?

Кольцо на безымянный: Анфису Чехову

прочитано 83 раза