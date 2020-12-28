Анфиса Чехова в прозрачном лифчике возбудила россиян

Несколько недель назад Анфиса Чехова вместе со своим спутником Эдуардом Демченко побывала в ОАЭ. Там они на верблюдах они приехали в пустыню, где их ждал романтический ужин при свечах.
Теперь Анфиса Чехова готовится к новому празднику – Новому году. На этот раз инстадиву ждал не менее шикарный подарок, причем, по словам Анфисы, сделала она его себе сама.
В своем микроблоге "Инстаграм" Анфиса Чехова опубликовала свежее фото, на котором блеснула дорогим кольцом на пальце. Она спросила у подписчиков, делают ли они себе подарки на Новый год или о себе думают в последнюю очередь?
"Это очень важно, в череде поздравлений и подарков не забыть о самом главном человеке в своей жизни! О СЕБЕ!" – написала Анфиса Чехова в своем "Инстаграм".
На новом снимке бывшая ведущая шоу "Секс с Анфисой Чеховой" предстала в лучах солнца в прозрачном бюстгальтере. Поклонники осыпали ведущую комплиментами и пожеланиями. Они признали, что Анфиса Чехова с каждым годом хорошеет и становится визуально только моложе.
"В новом году желаю Вам кольцо на безымянный"; "Красотка, как всегда неотразима"; "Секси"; "Идеал", – осыпали комплиментами поклонники ведущую.
Напомним, ранее Анфиса Чехова сообщила потеряла доверие к астрологам после того, как ее обманул один из них. Знаменитость рассказала о недавнем праздновании собственного дня рождения.
Популярные темы форума
Украина
Ната - некрофилка
Каким будет 2021 год?
Для чего и для кого создан Дни ру?
Друзья России
Деньги-ЗЛО!
Клуб Высокая Миля
Селибат
Изгой
Трусы навального