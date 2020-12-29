Испуганная Чехова сбежала со свидания с красавцем

Анфиса Чехова решила провести в своем инстаграм-аккаунте рубрику "Вопрос-ответ": дать советы поклонникам и раскрыть некоторые секреты. Так, один из фолловеров поинтересовался, когда у телеведущей было первое свидание.
Знаменитость скрывать не стала, что впервые согласилась на романтическую встречу с молодым человеком в 1995 году. Тогда ей было 18 лет. По словам Чеховой, парень, родившийся то ли в Сербии, то ли в Хорватии, был очень красивым.
Но после первого поцелуя Анфиса пошла на попятную. "Я почему-то испугалась, что надо двигаться куда-то дальше", – вспомнила телеведущая. Чехова решила навести ужас на молодого человека, рассказав выдуманную историю. Мол, каждого, кто с ней встречается, ждет беда.
Парень, разумеется, испугался. Так Анфиса придумала способ, как отделаться от мужчины за пять минут. Телеведущая больше никогда его не видела.
Напомним, недавно Анфиса Чехова порадовала поклонников откровенной фотографией. Телеведущая запечатлела себя в прозрачном бюстгальтере и опубликовала этот снимок в "Инстаграм".
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