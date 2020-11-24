"Бессовестная ложь!": Исаева возмущена скандалом с Михайловым

"Кузнецов стал везде рассказывать, что-де Михайлов в период пандемии уволил его, что не помогает своим музыкантом, что является бессовестной ложью, – заверила Анна Исаева. – Летом он отказался лететь на работу в Якутию. Именно это и стало причиной ухода гитариста из группы".
По словам Исаевой, все окружение Михайлова удивлено заявлениями, которые позволяет себе сегодня бывший гитарист. "И музыканты, и менеджмент удивлены его заявлениями, поскольку ни одному человеку из команды Михайлова не было отказано в деньгах. Стас в этот тяжелый для всех период пандемии всем своим людям продолжает платить адекватные деньги. И даже сегодня, когда отменились все новогодние концерты, Михайлов выплатил людям зарплаты, потому что они рассчитывали заработать, и не их вина, что органы власти концерты запретили", – говорит Исаева.
Больше всего в этой ситуации удивляет Александр Ф. Скляр, который, не разобравшись в ситуации, стал клеймить в социальных сетях Стаса Михайлова, обзывая его "упырем". Как говорится, слышал звон, да не знает, где он.
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