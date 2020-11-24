"Бессовестная ложь!": Исаева возмущена скандалом с Михайловым

Прежде имя Вячеслава Кузнецова не было известно широкому кругу. Гитарист Стаса Михайлова всегда был в тени. Но сейчас его имя – на первых полосах. Александр Ф. Скляр и Сергей Шнуров, не разобравшись в ситуации, стали поддерживать гитариста, попутно бросая камни в его теперь уже бывшего работодателя. Пресс-секретарь Михайлова Анна Исаева прокомментировала эту неприятную ситуацию.

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