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Шоу-бизнес
На сына Анфисы Чеховой навели порчу: Солик заболевает

На сына Анфисы Чеховой навели порчу: Солик заболевает

Анфиса Чехова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Анфиса Чехова последнее время редко делится снимками восьмилетнего сына. Во вторник в личном блоге звезда наконец показала несколько фото с подросшим Соломоном и рассказала, что сделала для безопасности ребенка от чужих глаз.
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По словам звезды, она перестала часто показывать мальчика, так как заметила интересную закономерность: как только артистка публикует фото малыша, через пару дней он заболевает. При этом Анфиса Чехова отметила, что не суеверна, однако все же верит в то, что на ее сына могли навести порчу.

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 Анфиса Александровна Чехова

Анфиса Александровна Чехова актриса, телеведущая

"Сила человеческой зависти и негатива – вещь вполне осязаемая", – говорит телеведущая. На этот раз она сделала все, чтобы обезопасить Соломона от сглаза. Звезда рассказала, что на новые фотографии с мальчиком поставила энергетическую защиту и теперь будет наблюдать. Артистка пообещала поделиться заговором, если тот сработает.

Поклонники в комментариях отметили, что тоже замечали странности в поведении детей после того, как показывали их фотографии посторонним. "Согласна, что семейные фото и счастливые моменты лучше делить только с близкими. Зависть, бывает, срабатывает автоматически у многих) кстати... даже у близких порой (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "У меня тоже самое. Хоть верь, хоть не верь. Я даже удалила все фото с детьми", "Зависть – это и есть сглаз. Нужно быть осторожней. Правильно сделали", – написали неравнодушные.

Напомним, Анфиса Чехова родила Соломона в браке с Гурамом Баблишвили. Пара рассталась в 2017 году. Как выяснилось позднее, артист неоднократно изменял супруге.

Автор: 24 ноября 2020, 17:08 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник

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