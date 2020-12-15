"Можно влюбиться через десять секунд": известный телеведущий признался в чувствах к Гузеевой

Артистка и Агзамов встретились на съемочной площадке три года назад, они вместе работали в шоу "ТилиТелеТесто" на Первом канале. Ведущий был приятно удивлен тем, насколько профессионально работает Лариса Гузеева.
Мужчина признался, что потерял голову от звезды с первого взгляда. "В ее харизму можно влюбиться через десять секунд после знакомства", – поделился коллега знаменитости. Кондитер отметил, что Лариса Гузеева требовательна и никому не дает поблажек при всем своем обаянии и женственности.
По его словам, она – настоящий профессионал своего дела. "Она крутая", – резюмировал Агзамов.
Отметим, Лариса Гузеева известна не только своими киноработами. Ее меткие и саркастичные высказывания в программе "Давай поженимся!" Первого канала ушли в народ. Ведущая никогда не спускает хамства хейтерам в свой адрес. Злопыхателей и наглецов она блокирует в соцсети.
Напомним, ранее на Ларису Гузееву нападал комик Гарик Харламов. Правда, он делал это с юмором и без явной злости. Как утверждал шоумен, он восхищается талантом знаменитости. Однако многим поклонникам актрисы мемы на их любимицу показались излишне едкими.
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